男星KID（林柏昇）近年因和吳宗憲共同主持綜藝節目《綜藝玩很大》，樂觀爽朗的性格很得觀眾緣，不久前還和香港影帝黃秋生主持真人秀《開著餐車交朋友》，跑遍台灣各地，所到之處人潮都很驚人；最近KID曬出一系列過世的愛犬照，其中一張多年前舊照意外撞臉鄉土劇天王秦楊，粉絲留言大歪樓。

今（27）日晚間KID在臉書粉絲專頁分享過世愛犬黃狗宣的照片，講到「黃狗宣已經去當天使四年了，但是他（牠）仍然是我最愛的狗兒子，真的好想他（牠）喔」；KID過世的愛犬是一隻呆萌的牛頭梗，多年前KID還曾帶著黃狗宣上綜藝節目《康熙來了》，引起不少笑料。

KID曬出的其中一張舊照，意外撞臉秦楊，讓粉絲超驚喜。(圖/ 摘自林柏昇KID臉書、取自中時資料庫)

而KID當初是始祖級網紅團體「CIRCUS」成員之一，當年4人就是以惡搞風格聞名，他們只是4個好朋友以玩樂性質拍片，意外獲得不少網友支持，其中KID的「裸奔事件」最令人印象深刻，更讓電視圈注意到他們4人，他們才正式進軍演藝圈，活躍在各大綜藝節目。

9年前左右的舊照，KID抱著黃狗宣的樣子讓網友笑翻，因為意外撞臉鄉土劇男演員秦楊，「X！以為是秦楊」、「這張好像劉文聰喔」、「乍看以為是秦楊」、「台灣龍捲風男主角」、「我想說我什麼時候有劉文聰的FB」、「覺得有像年輕版秦楊」。

(中時新聞網)