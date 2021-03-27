響應「Earth Hour地球1小時」世界關燈日活動，新北市17座光雕橋梁及文化與運動場館，今日晚間8時同步關燈1小時。（新北市環保局提供）

響應「Earth Hour地球1小時」世界關燈日活動，新北市17座光雕橋梁及文化與運動場館，今日晚間8時同步關燈1小時；市長侯友宜表示，新北市人口全台第1，很高興能和國際城市站在一起，告訴世界「台灣願意為地球盡一份責任！」

「地球關燈1小時」活動由WWF世界自然基金會發起，每年3月最後一個周六，串連世界共同呼籲大眾關閉非必要照明，同步關燈1小時；截至2020年，全球已有190個國家與區域、超過1萬8000多個世界地標共同關上不必要的電燈。

新北市府今選在新北大橋以及日、月、星、辰4座景觀橋響應關燈行動；另三重區重陽橋、台北橋、中山橋、重新橋、忠孝橋、中興橋，板橋區華翠橋、萬板橋、華江橋、浮洲橋、城林橋及光復橋等12座橋梁，以及府中15、新北市立圖書館等文化場館，三重、土城、新五泰等7處國民運動中心，也加入關燈行列。

「與巴黎鐵塔、澳洲雪梨歌劇院一起關燈響應！」侯友宜說，新北市去年11月24日率先簽署「氣候緊急宣言」，擘劃2030氣候願景，預計2023年邁向無煤城市，大城如小國，新北所有住戶關燈1小時可節省約8萬度電，而新北大橋更是北台灣著名地標，象徵與國際城市站作伙。

主辦單位之一歐萊德公司董事長葛望平表示，去年活動期間，全台節電量約12萬度，減少約6萬3960公斤二氧化碳排放量，相當於1萬6668個家庭每日8小時的冷氣開放量，今年特別邀請新北市政府擔任活動指導單位，透過不同形式與主題，呼籲大眾關注全球暖化議題。

(中時 )