西港金砂里花旗木正盛開。（劉秀芬攝）

台南市副市長戴謙（左三）與西港區長林耿漢（左二）參觀活動市集。（劉秀芬攝）

配合花旗木花季，金砂里社區民眾於附近農田種植花海。（劉秀芬攝）

配合花旗木花季，金砂里新安宮志工設計了芝麻迷宮，要讓大人開心賞花，小朋友也開心玩耍。（劉秀芬攝）

配合花旗木花季，金砂里新安宮志工設計了芝麻迷宮，要讓大人開心賞花，小朋友也開心玩耍。（劉秀芬攝）

台南市西港金砂里的花旗木花季來臨，而今年恰逢西港區3年1科的刈香遶境活動，西港區公所結合西港刈香特色，於金砂里花旗木步道舉辦「春遊金砂桃紅灧」活動，27日熱鬧展開，吸引不少遊客前往拍照打卡。

西港區公所表示，金砂里花旗木步道由前里長康崇仁2008年起率先種植，10多年來經里民、社區合力，把花旗木栽種數量增至200多株，更整治台糖舊鐵道、小月台，成為整潔、美麗的花旗木步道，成為熱門拍照打卡點。

今年區公所結合西港刈香，舉辦「春遊金砂桃紅灧」活動，邀民眾到金砂里花旗木步道賞花、野餐、寫生、逛市集，社區更於花旗木步道旁種植5分地的波斯菊、向日葵花海，與花旗木花海相映，還有用金砂里特產芝麻梗布置的迷宮，小朋友玩到欲罷不能。

台南市副市長戴謙下午也到場與民眾賞花同樂，戴謙說，在地鄉親很幸福可以看到這麼美的花，白天、晚上都可以欣賞。花旗木花期長達1個半月，有熱帶櫻花之稱，而素有「台灣第一香」稱號之西港刈香近期正緊鑼密鼓籌辦，持續有藝陣表演，歡迎遊客來西港看陣頭文化、賞熱帶櫻花。

(中時 )