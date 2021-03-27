近年來地球暖化加劇，極端氣候使全球天災頻傳，元大金控力抗「綠犀牛」氣候變遷帶來的挑戰，與世界同步串連，響應「地球一小時」（Earth Hour）活動，全台九棟自有大樓27日晚間八點半至九點半同步關閉外觀燈一小時，為地球盡一份心力，元大志工當晚也在台北西門町元大寶慶大樓前舉辦活動，邀請民眾加入隨手關燈、減碳愛地球的倡議行列。

「地球一小時活動」是由世界自然基金會（WWF）2007年於澳洲雪梨發起，選在每年三月最後一週的星期六，當地晚間8點半關閉耗電能源一小時，藉由行動，呼籲大眾關注地球面對的氣候變遷等問題，目前全球共有190個國家，超過18,000個世界地標共同響應；台灣亦超過1700家企業參與，為環境帶來正面改變。

深耕永續議題，元大金控擴大在各利害關係人間影響力，於臉書「元大GoodNews」、「元大愛無限」等粉絲團共同宣導「地球一小時」活動；3月26日召開今年首場供應商大會，也獲得20家主要供應商支持，共同加入關燈倡議行列，會中也安排安永聯合會計師事務所分享氣候變遷相關財務揭露（TCFD）關鍵指標解析，對供應鏈夥伴進行接軌國際制度的教育訓練，建立永續經營管理與服務模式，共同為環境永續盡一份心力。

(旺報 )