中國外交部網站27日晚間消息，外交部發言人宣布對美國、加拿大有關人員和實體實施制裁。針對美國、加拿大基於謊言和虛假資訊於3月22日對中國新疆有關人員和實體實施單邊制裁的行徑，決定對美國國際宗教自由委員會正副主席與加國國會議員共3人，連同加國眾院外委會國際人權小組委員會，實施制裁。

中國外交部表示，中方決定對美國國際宗教自由委員會主席曼欽、副主席伯金斯，加拿大聯邦眾議員莊文浩、眾議院外委會國際人權小組委員會實施制裁，禁止上述人員入境中國大陸及香港、澳門特別行政區，禁止中國公民及機構同上述人員交易或同上述實體往來。同時，此前中方對美方在涉疆問題上嚴重損害中方主權和利益人員的制裁仍然有效。

中國外交部強調，中國政府捍衛國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移。中方敦促有關方面認清形勢，糾正錯誤，停止在涉疆問題上搞政治操弄，停止以任何方式干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將玩火自焚。

(中時 )