台灣微軟去年宣布「前瞻人才培育計畫」（FRS，Future Ready Skills program）在台落地後，近期推進中台灣，攜手國立臺中科技大學建構「無界數位學習校園」，全面導入Microsoft Surface作為教學與備課的行動載具、打造融入式教學場域，並透過微軟FRS，協助其從師資考證到智慧學程、 落實教學轉型，合作推動臺中科大數位轉型計畫。

為填補產業轉型的人才缺口及掌握先機加速高教轉型，臺中科大於2019年成立跨領域及學程的實體「智慧產業學院」及「商業經營系」，並於2021年成立「智慧生產系」及「人工智慧學位學程」，期能透過ABC（AI人工智慧、Big Data大數據、Cloud Computing雲端運算），將AI科學導入教學，建置智慧醫療實驗場域、智慧科技農業實驗場域等多元空間環境，並以SoLoMo（Social、Local 、Mobile）理念，營造有感智慧效率化的友善智慧校園。

臺中科大校長謝俊宏表示，臺中科大近年將學校轉型視為重要目標，結合「智動校園」、「學習創新」和「永續經營」以建構一個行動化校園環境，透過微軟尖端技術與軟硬體資源的導入，並從硬體優化及教學深耕切入，除推動「無界數位學習校園」，實際落地行動高效學習、服務雲端化、前瞻科技人才培養、及促進產學合作的四大主軸，更結合六大學院跨領域資源，從行動化、數位化出發，進而達成智慧化目標。

在將台灣微軟FRS前瞻人才培育計畫，與教育部?優化技職校院實作環境計畫」中的?雲端服務產業跨域優化環境建置計畫」結合下，台中科大以產業AI化目標，推動一二級主管及師資取得微軟MCP中高階證照外，並建立關鍵科技區域學院，輔導學生取得人工智慧及大數據等相關證照，除能提升學生未來就業所需的關鍵科技能力，也為中部地區培育更多專業人才，預期每年平均可培育30～50名資料科學家、或AI及IoT等其他領域的關鍵科技人才，提高學生就業成功率。

過去因受限於教師平均年齡較高、使用的平台載具不統一等困境，導致臺中科大難以翻轉教育型態、轉型為數位校園。近年來在陸續導入Microsoft Surface硬體資源後，不僅協助師生更利於進行教學互動，也打造了可讓學生隨時進行數位化學習的環境。目前其智慧產業學院的每一位在學學生皆配有Surface全套載具及完整配件，另智慧產業學院的智慧物流場域教室，亦導入Surface載具用於智慧物流系統、無人車智能揀貨系統等相關操作，透過實務課程培養學生與產業接軌之技能，並希望透過硬體優化的一次到位切入推動轉型計畫、消弭轉型的過渡期。

台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國表示，此回與臺中科大攜手透過微軟的軟硬體資源及前瞻人才培育計畫推動，是全台第一所全校大量導入微軟Surface、逾八成教師採用於教學及備課的大專院校，也結合Microsoft Learn證照考試學習環境，融入教師教學及學生學習，幫助臺中科大培育關鍵科技人才更加容易，及加速台灣高等教育數位轉型的實現。

(工商 )