經濟部水利署27日指出，為降低氣候變遷對供水影響，早已推動開源、節流、調度及備援等水資源建設，相關工作並納入前瞻基礎建設計畫項下加速辦理。截至2021年為止，前瞻水資源建設編列經費約603億元，陸續完成於這次枯旱發揮效益。

水利署指出，包括北部桃園支援新竹幹管工程趕辦完工並提前於2021年2月1日供水，可由石門水庫增援每日20萬噸用水至新竹地區，另透過抗旱水井每日供水3.2萬噸、擴大實施全日減壓供水、產業節水11％及新竹緊急海淡每日產水1.3萬噸等措施，已增加新竹地區備援水源達每日25萬噸，佔新竹地區每日用水量近45%。

水利署指出，還有中部台中地區備援水井亦有56口併入自來水系統，每日提供13萬噸備援水源。此外，南部地區近期高屏溪流量創歷史新低，已全面啟動地下水及伏流水設施，取水量達每日39~46萬噸、東港溪水源支援民生用水每日5萬噸、中油大寮水井啟動支援每日4萬噸及阿公店水庫增援每日3~8萬噸等，並加強農業灌溉管理措施(旗山溪水系)節水蓄存於水庫等，相關作為除減少對民眾衝擊外，並確保產業生產不中斷。

水利署進一步說明，水庫清淤對於庫容維持有極大助益，政府近年加速推動水庫清淤，2020年清淤量達1440萬立方公尺，為歷年平均值（564萬立方公尺）的2.6倍，截至109年底計有石門、明德、仁義潭、白河、曾文、烏山頭、阿公店、澄清湖及牡丹等9座水庫已經達到淤積零成長，同時行政院長裁示利用本次枯旱加大清淤力道，全力動員國軍及民間協助石門、鯉魚潭及曾文水庫等8座水庫辦理清淤，預計清淤量可達168萬立方公尺，較原訂清淤目標提高68％。

水利署強調，目前枯旱為歷年最嚴峻，統計2至3月苗栗、台中水庫集水區降雨量仍為歷年最低，且依氣象預報短期內可能無法改善，加以苗栗永和山水庫及臺中德基水庫蓄水量均低於1成，考量後續降雨及梅雨仍有不確定性，因此不得不決定苗栗及臺中地區自4月6日起實施分區供水，停水期間民眾除利用既有水塔等儲水備用外，台水公司亦會提供臨時供水站及水車載水點，供民眾使用。

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