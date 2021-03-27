「護國神山」台積電是不少年輕人擠破頭都想進去的幸福企業，先前擴大招募更傳出有同業為此跳槽，然而卻有員工抱怨，只有緊急事件才能夠報加班，平時做不完不給報，主管還說這情形報加班一定從分紅扣回來，這種說法有違法嗎？貼文一出，網友狂酸，愛錢又想爽，有種就離職。

原PO在PTT發文說，加班前要上交理由給主管，看過可以才能報加班，而自己送加班單都常被退件，疑惑這是台積電的文化還是某些RD（研發部）部門才這樣？

原PO還說，不忍朋友被主管酸言酸語對待，因為小孩生病請假或去接小孩放學而不加班被罵，加班了又被酸心思都在家事情才做不完，不禁疑惑，台積電不是號稱幸福企業、生育率第一嗎？

底下留言熱絡蓋起高樓，有網友酸，不然為什麼要給你那麼多錢？就必須付相對代價啊，「不爽不要做，不能接受就離開」、「剛入社會嗎？」、「不爽不要做，沒做多什麼事，多留一下而已就想報加班」、「有種就離職！愛錢又想爽又愛抱怨」。

但也有網友心有戚戚焉，覺得進來後真的覺得沒家庭真的比較適合在這間公司，「給報加班又不會死，反正年薪不會變」、「其實在園區很多間跟台積一樣，但是台積年薪比較好」。

(中時新聞網)