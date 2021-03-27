台灣面臨56年來最嚴重旱災，經濟部日前宣布苗栗、台中自4月6日起實施「供五停二」的節水措施。對此，資深媒體人陳揮文直言，經濟部長王美花稱不會缺水的承諾跳票，但執政的民進黨卻甩鍋給國民黨和前總統馬英九，這讓他很不能接受，並送「無能」兩字給總統蔡英文，他更指出，民進黨都已經執政5年了，而非5個月。

陳揮文26日在政論節目《新聞大白話》中表示，王美花之前承諾不會缺水，「到5月底，但現在才3月底啊，為何下周就要供五停二？」並指此舉造成中部的苗栗、台中等地居民很大的困擾。

陳揮文指出，民進黨發言人謝佩芬拍了一支影片，想要和民眾宣傳民進黨對抗旱象的努力，但他質疑，蔡政府和民進黨做了那麼多努力，為何下周還是限水？當王美花做出承諾的時候，是不是可以不用限水，「那時候估到五月底，難道要告訴我突然十幾天內水用完了？從5月底提前到4月初，提早1個多月，你相信嗎？用腦袋想就知道不可能？」

對於蘇揆回應限水分藍綠是天方夜譚，陳揮文直言，「天方夜譚不是分不分藍綠，天方夜譚是你的經濟部長講的，你跟大家說5月底、5月底，2度跳票，政府做什麼，我是不相信」，從去年到現在沒下雨，現在要委屈中部的朋友，民進黨甩鍋國民黨，「這我沒辦法接受」，執政五年了，不是五個月，怎麼會到這個節骨眼，沒有水怪國民黨、馬英九？

陳揮文說，2015年馬英九確實有採取過限水措施，那時候民進黨是怎麼罵國民黨的？說馬英九無能，「我把無能這兩個字、送給蔡總統」。

(中時新聞網)