夫妻經常因為生活瑣事而磨掉兩人之間的感情，這時若能適時增添生活情趣，肯定能讓找回不少戀愛的感覺。一名網友表示同學和他分享，他老婆日前逛街買了一套性感的紅肚兜，店員推薦可增進夫妻情趣，當晚老婆期待地換上後，更精心噴了香水等自己回家，沒想到當他踏進門後喊了1句話，下場超棲慘，讓近7000名網友笑翻。

原PO日前在臉書社團爆廢1公社上發文表示，同學和他分享，日前老婆逛街光顧了一家內衣店，店員熱情推薦了一套紅肚兜情趣內衣，「這可增進夫妻情趣」老婆聽完後便開心買回家，到了晚上洗完澡後迫不及待穿上，還刻意噴了香水，房內燈光調暗營造浪漫氣氛。

不過當原PO同學返家後，打開房門後被眼前這幕嚇呆了，整個人瞠目結舌，並突然跪下來說了一句，「弟子不知太子爺降臨，不知神明有何吩咐」，讓原PO聽完後笑到不行，接著開始擔憂同學的安危，「幫他默哀…」。

老婆精心營造的氣氛，被老公一句話瞬間打敗，讓近7000名網友笑翻，直說原PO同學太勇敢，「這後座力太強大」、「哈哈哈哈，還不快拿香出來拜」、「這後勁太強了啦哈哈哈」、「腦海出現宮廟的畫面」、「還好老婆沒咬棒棒糖」、「笑到快起乩」、「我笑到並軌」、「弟子一心專拜請，哪吒太子降臨來」、「所以妻子頭當下有綁兩個包包嗎」。

(中時新聞網)