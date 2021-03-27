總統蔡英文的論文門，英國行政法院日前一審判決皇家獨立機關「資訊特任官辦公室」（ICO）必須要公開「蔡英文博士論文口試委員姓名」。資深媒體人彭文正表示，ICO回覆了，但拒絕提供蔡英文的所謂「博士論文口試委員」及相關文件。彭文正開玩笑說，蔡英文的口試委員就是「Mr.Privacy(隱私)」。

自由撰稿記者理查生(Michael Richardson)26日下午傳來ICO透過英國資訊行政法院(Information Tribunal)所提出的回覆。彭文正在《政經關不了》指出，ICO端出9頁的報告，是回覆給英國行政法院，也回覆給理查生。

彭文正表示，理查生當時向ICO詢問蔡英文論文門，ICO杯葛快半年，原本稱資訊公開法只適用於英國本國公民。後來被行政法院打臉，指外國人也可以問，ICO後來左閃右躲，最後端出9頁的答辯書，整整9頁的報告，援引了好多法案，並指理查生問的不是公開資訊，而是個人隱私，所以拒絕透露。

彭文正為此開玩笑說，ICO拖了半年，和倫敦大學協調之後，丟出蔡英文的口試委員就是「Mr.Privacy(隱私)」。

(中時新聞網)