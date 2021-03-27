台北市長柯文哲今赴苗栗聯合大學，發表演講「生死之間」，並自爆台大醫院急診室的料，現實社會中，有一天你被送到急診室，也要打扮得光鮮亮麗，這會影響住院的機會，並強調這是台大醫院真實的研究。

柯文哲下午應苗栗扶輪社之邀，在苗栗聯合大學以「生死之間」為題所發表的演講，主軸圍繞在他當醫生位高加護病房主任、創傷部主任及組成葉克膜團隊等成就，他更自豪創立7D病房，專收多重疾病纏身的重症病人。

柯文哲在演講中提到為何一堆病患在台大急診走廊待很久，卻無法住到樓上病房的3種原因，柯直言，什麼叫做現實的社會？即使有一天，你被送到急診室還是要打扮的光鮮亮麗，因為這影響你住院的機會，請不要懷疑，這是有台大醫院的科學根據。

柯文哲強調，所以甚麼樣的病人會堆在急診室不能住院 ，病重快死了、巴氏量表低、疾病太複雜不能住院，所以為什麼堆在急診室不能住院，「因為你太爛了 」所以不能住院。

柯文哲表示，後來設病房，病人送到台大醫院急診室，各科要把病人撿走，撿到最後大家都不收的，按照在急診室暫留的時間，從最長的開始，去住柯文哲的病房，這病房叫7D病房，收了全台大醫院最爛的病人，差不多就是全台灣最爛的病人，大家都不收的就送去柯文哲的病房，後來我寫了本書叫熱血仁醫，但這病房在他離開後就被取消了。

(中時 )