台灣中南部面臨著50多年來最嚴重的乾旱，多座水庫已經乾到見底，下月起台中、苗栗將實施「供5休2」限水措施。今天(27日)有網友在PTT上貼出鯉魚潭水庫照片，曝光後讓網友看傻，揶揄「台水說的都是真的」。

網友在PTT八卦版PO文「水庫真的見底了」，他表示聽說水庫蓄水位已經來到歷史新低，自己相當擔心大台中用水，因此特地跑去鯉魚潭水庫，不看還好，一看快嚇死，忍不住說「可見台水不是把水藏起來了，是真的沒水了」。

不少砂石車、怪手趁機清淤，但也讓乾涸的水庫看起來好似開採中的砂石場。(圖／PTT)

透過3張照片可以看到，鯉魚潭水庫已經完全見底，只剩少部分區域有「積水」，不少砂石車跟怪手忙著清淤，彷彿開墾中的土地一樣，草地、泥土全部暴露在空氣中，若不明說恐怕還不知道這裡是一座水庫。

鄉民看到後也熱烈討論：「台水說的是真的」、「我看北漂仔連假就別回家了，不然沒得洗澡」、「真的要祈雨了」、「等停水的時候就笑不出來了，還是希望老天幫忙快下雨啦」、「原來水庫下面長這樣…」、「看來這限水要持續好一陣子了」、「去年沒颱風側翼還造神小英是天氣之子，現在全都不敢說話了」、「沒關係，讓我們繼續怪國民黨」。

(中時新聞網)