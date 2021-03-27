瞄準帛琉旅遊泡泡商機，量販通路家樂福27日宣布，攜手國內最大的國際行李箱製造商「萬國通路」合作，打造四款以帛琉自然海洋生態為設計的行李箱，有「潛進帛琉」、「帛金樂遊」、「南洋泡泡」、「珊瑚魚海」四大主題，3/28（日）上午10:00在家樂福指定量販分店限量開賣！

家樂福表示，這四款行李箱不僅是獨家設計，且每款行李箱都有獨一無二的打印製造編碼，為歡慶帛琉旅遊泡泡首航，家樂福特別攜手廠商祭出超殺優惠，原市價6,380元的設計款行李箱下殺優惠只要999元，在家樂福內湖店，家樂福經國店，家樂福文心店，家樂福鼎山店四家分店限定販售，每店限量30個，共120個。

據家樂福介紹，萬國通路是國內業界最大的國際行李箱、包、袋與休閒用品專業設計、製造及銷售公司，1979年成立至今已超過40年，以MIT知名品牌、通路實力與精湛的工藝技術享譽全球，目前也是旅行箱包業界唯一在台灣仍保有生產工廠世界級的自創品牌。

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