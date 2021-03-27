對於「九二共識」與時俱進的方向？國民黨大陸事務部主任左正東今天參加「護憲保台論壇」時說須待執政後才能依當時情勢做決定，此話一出，引起國民黨前主席洪秀柱、中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中連番砲轟，趙說，這樣的論述，國民黨永遠無法執政，張也批評，若這樣幹，兩岸關係是不可能解決的。

國民黨前主席洪秀柱掌舵的中華青雁和平教育基金會，下午舉辦「護憲保台論壇」，邀請前主席朱立倫、中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中等潛在黨主席可能人選，討論國民黨的兩岸政策，朱立倫則在發言結束後先行離去。

左正東發言時說，九二共識需與時俱進，隨後洪秀柱追問朝哪個方向與時俱進，左表示，「現在還不到那個時候去談這個問題」，因為國民黨現在不是執政黨，要等國民黨執政後，依當時情勢判斷，才能做出比較好的一個決定。此話一出，點燃與會者怒火。

洪秀柱認為，在沒執政或準備執政時，就應針對九二共識如何與時俱進要提出來然後宣導、教育民眾，今天國民黨吃虧的地方就是不宣導，結果就喪失話語權。

趙少康則直言，「我反對國民黨現在的做法」，如果在野不講要等執政再說，那國民黨永遠也不會執政，即使在野也可跟對岸建立一個溝通的橋樑，國民黨雖在野，但兩岸關係仍是強項，不該迴避這問題。左正東補充，「九二共識」不是國共之間的共識，而是兩岸官方的共識。

接著，張亞中表示，聽完感到內心非常悲痛，如果國民黨主席如果這樣幹，兩岸關係是不可能解決的，他批評，國民黨現在說今天在野，對不起，不拿出方法出來，另外一個主席（指朱立倫）天天就講兩岸經貿交流多麼重要，請問一下你們能夠解決兩岸和平嗎？不可能解決的。這樣在台灣憑什麼拿到執政？北京憑什麼買帳？

張亞中指出，今天做任何事情要有知識，要有方法，有人說，換了位置就換了腦袋、換了屁股就換了腦袋，但國民黨最大的問題就是換了屁股就沒有大腦。在兩岸問題上就是這個樣子，每天聽他們講胡說八道的話，每個人都在喃喃自語說經濟、交流、和平很重要，然後呢？拿不出方法搞什麼？

張亞中表示，他主張依據「分治不分裂」的兩岸定位，與大陸協商簽署和平協議，同時在和平協議有效的前題下，彼此保證不向對方使用武力，若他是國民黨主席，就會拿他的方案跟北京談，談完結果會回去交給國民黨大選候選人，這個方案會先經過黨員公投，然後去跟民進黨拚。

張亞中說，2024年只有和平跟戰爭的對決，國民黨才有機會贏。還以為其他方式會贏嗎？派個天王就一定贏嗎？民進黨今天執政，權力、資源都比國民黨多，國民黨沒有理念要選什麼？還以為真的是天王嗎？在國民黨大概小王還差不多。

(中時 )