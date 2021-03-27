新船下水突側翻 船上10移工直播放聲尖叫急鑽艙外 禍首抓到了（翻攝中視新聞）

新船下水突側翻 船上10移工直播放聲尖叫急鑽艙外 禍首抓到了（中視新聞）

由高雄三陽造船廠建造的「勝帆188號」，上午舉行下水典禮，不料新船才下水10秒鐘就側翻。當時在船上擔任工作人員的10名移工們，經歷驚魂一刻。曝光影片顯示，當時大家正用手機直播下水典禮，船身突然大角度傾斜，有人當場放聲尖叫，還有移工急忙從船艙內鑽出來逃命。這起新船側翻的原因初步判定，應是壓艙作業不當所造成。

「勝帆188號」翻船瞬間，船上影片曝光，畫面中多名移工原本正用手機直播新船下水的歷史鏡頭，卻突然側翻。開心的笑聲當場變成放聲尖叫，「啊」聲不斷。鏡頭開始猛烈晃動，大家立刻找地方抓緊。畫面的另一邊，則是有工作人員急忙從船艙艙門鑽出來，就怕船沈了趕快逃命。最後只見大家在擠在船體左舷，以詭異的「單腳」姿式站立，穩住重心等待救援。

這起側翻意外究竟是怎麼造成的？據《中央社》報導，三洋造船廠高姓負責人指出，初步判定是新船下水時壓艙作業沒有處理好，才會造成傾斜。船舶的「壓艙」是指避免空船吃水太少，影響航行，因此以「壓艙水」增重以維持船身穩定度。目前「勝帆188號」已經拖回岸邊，業者表示將會詳細檢查處理之後，才會讓船隻下水，尚無時程表。至於損失金額，目前還沒有估計出來。

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(中時新聞網)