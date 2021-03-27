日本桌球天后福原愛與江宏傑驚爆4年婚變，隨後福原愛更被日媒直擊與外型高大帥氣的早稻田大學學弟約會兼過夜，讓她與江宏傑的關係似乎也回不去，決心要與江宏傑離婚。日媒今(27日)也曝光一份不倫藝人排行榜調查，福原愛更不意外地登上冠軍寶座，足見不倫事件對日本民眾的衝擊。

日本媒體《週刊女性PRIME》日前調查1000位家庭主婦，並在今日公布不倫藝人排行榜，其中福原愛以壓倒性的票數成為冠軍，擊敗趁著妻子渡邊杏懷孕出軌的東出昌大、混血女星Becky、佐佐木希老公渡部建等不倫藝人。

其中更以60歲以上的歐巴桑對於福原愛抨擊最為激烈，「想不到天才少女竟是這麼輕浮的女人」、「把孩子丟在台灣外遇算什麼」、「純粹就是一個自私的女人」。

來台生活20多年的日本命理師龍羽渡邊（渡邊裕美），早前也在YouTube影片中直言對像她這樣年紀的日本阿姨來說，福原愛就跟一路看著長大的親戚家孩子沒兩樣，因此對於福原愛爆出不倫戀風波，內心更是心痛，「我們一方面有點覺得被背叛，實際上又有種『我家小孩才不會做這種事』，這種想要包庇她的心情。」

(中時新聞網)