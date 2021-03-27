北市萬華創世基金會竄濃煙 疑辦公室起火消防趕抵灌救 23:102021/03/27 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市萬華創世基金會竄濃煙 疑辦公室起火消防趕抵灌救 （翻攝臉書社團 我是萬華人） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於台北市萬華區大理街的創世基金會，晚間10時許發生火災。台北市消防局於獲報出動22輛消防、救護車，派出60人前往現場灌救。火警現場濃煙密佈，目前尚無人員傷亡傳出。 五股離奇爆炸案 男手掌炸飛剩食指 現場鋁片殘骸送鑑定 北市警辦水源故鄉巡禮 結合犯罪預防宣導 (中時新聞網) #灌救 #創世基金會 #消防 #北市 #萬華 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 出錢又出力 創世義工媽媽合力守護植物人 18:132021/03/26 寶島 士林夜市甩黑歷史拚轉型 設爆料專線防不肖攤商 19:032021/03/26 生活 大樂透1億頭獎一注獨得 北市萬華龍山寺旁開出 22:552021/03/26 財經 自撞電線桿整車翻倒 男頭部重擊腦漿外溢慘死 18:092021/03/26 社會 屏東創世徵溫柔鬥士 守護植物人1年 04:102021/03/27 地方新聞 屏東創世徵溫柔鬥士守護者 守護植物人一整年 16:222021/03/26 寶島 學妹想玩、室友不爽 8大學生到麻將協會聚賭被逮 16:042021/03/27 社會 響應世界關燈日 新北17座光雕橋、文化運動場館今晚熄燈1小時 21:502021/03/27 生活 消防猛男扮動漫角色騎天竺鼠車車 墓園發水袋 21:152021/03/27 寶島 國2火燒車 消防4分鐘內撲滅、無人傷亡 11:362021/03/26 社會 千鈞一髮！警飛奔救援 鬼門關前拉回輕生女 22:182021/03/26 社會 社會熱門新聞 影》新船下水突側翻 船上10移工直播放聲尖叫急鑽艙外 禍首抓到了 - 社會 喪妻再娶收前岳母結婚禮 男打開一看秒甩新婚妻 - 社會 影》貨車併排3秒奪命 開車門擊落單車少年 倒地遭後車輾頭身亡 - 社會 砸65萬娶到落跑妻 新娘厭世臉爆紅 婚紗照曝光是正妹 - 社會 台中貨車開門擊倒16歲單車少年 慘被後車輾過身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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