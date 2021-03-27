109學年度HVL男生組4強戰上演黑馬傳奇！以國中乙級球員為主體的內湖高中，面對7連霸衛冕軍豐原高商毫無懼色，甚至從1比2劣勢下急起直追，最終在五局大戰中，以25比19、19比25、12比25、25比23、15比8逆襲奪取隊史第1張HVL冠軍戰入場券，這也是內湖高中本學年度第2度擊敗豐原高商。

本學年度準備挑戰8連霸的豐原高商，在預賽與複賽兩個階段只輸過1場比賽，對手就是內湖高中，沒想到，兩隊在4強狹路相逢，內湖高中先搶下第1局後，豐原高商連追帶趕討回兩局，第四局前半段，也是由衛冕軍主導戰局，不過，內湖高中在主攻手温逸凱的火力引導下展開反擊，靠著強悍氣勢演出逆轉秀。

內湖高中教練吳鴻彬表示，由於他們曾在複賽贏過豐原高商，這次再度交鋒就不會未戰先怯，

「我們是挑戰者，就是拚一股氣，賽前我只告訴球員，對方有連霸壓力，我們要做的就是放手一搏！老實說，第四局一開始，我確實認為大勢不妙，但那一局翻盤後，把豐原高商逼到第五局，我就知道機會站在我們這一邊。」

温逸凱此役攻下全場最高的22分，搭配副攻黃聖儒20分的火力支援，兩門重砲是內湖高中轟下隊史新紀錄的關鍵。温逸凱是內湖高中少數的國中甲級球員，因此，他很清楚，當球隊陷入苦戰時，一定得挺身而出，温逸凱說：「我告訴隊友，只要分數落後，所有球都可以做給我，我會負責討回來！」

四強的另一戰，由內湖高工以22比25、25比19、25比21、25比23獲勝，收下睽違兩年的HVL冠軍戰門票，教練劉昱翊表示，第一局被對手拿下時，確實有點緊張，不過，球員在第二局找回應有節奏，最後拿到賽末點時又一度鬆懈，他立刻喊出暫停提醒球員的專注力及防守策略，才穩穩摘下勝利果實。

面對冠軍賽內湖高中與內湖高工的「內湖大戰」戲碼，劉昱翊笑說：「我們兩隊太熟悉了！一整個賽季下來的對戰結果有輸有贏，勝敗關鍵就是看誰臨場發揮比較好，無論結局如何，贏家都是內湖區！」

(中時 )