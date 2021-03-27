長榮海運巨型貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）23日意外在埃及蘇伊士運河擱淺，至今仍無法脫困，造成全球航運大亂，連帶使國際油價上漲。更導致雙向水上交通堵塞。上百艘船因此動彈不得，包括運送牲畜的船隻，至今邁入第5天。國際動物組織擔心，若堵塞狀況持續未解決，這些動物可能因缺水、斷糧而死，船員也得與成千上萬的動物屍體共處，就會像「生物定時炸彈」一般，對船員造成危險。

根據英國《衛報》報導，海洋追蹤網站「海上交通」（Marine Traffi）發言人哈茲馬諾里斯（Georgios Hatzimanolis）表示，至今仍有約200艘船因長賜號被塞在運河中，其中包括散貨船、油輪和一艘俄羅斯軍艦，以及至少20艘載運活體牲畜的船。國際動物組織歐盟協調員魏丁格爾（Gerit Weidinger）透露，她最擔心的是如果堵塞狀況持續下去，動物們被困在船上會斷水斷糧，且基於契約上的一些因素，牲畜們不能在其他地點被卸下船。

魏丁格爾接著指出，航程若持續拉長，船上載運的牲畜很可能就會死亡，受困的船上有飢餓、脫水、受傷和廢物堆積的風險，且產生的廢料將使牲畜無法躺下，若牲畜死亡，船員也無法在運河中處理擺脫掉牲畜的屍體。不論對於動物、船員或是所有其他相關人員而言，都是一顆危險的生物定時炸彈。

由於這些牲畜船中有部分是從西班牙裝載動物，因此西班牙官員對此回應，目前無法透露有關這些船隻的任何情況，但政府已經下令，在運河可正常通行以前，任何前往沙烏地阿拉伯及約旦的牲畜運輸船都禁止裝載。

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(中時新聞網)