長榮貨輪擱淺前竟在畫「大鵰」？ 170秒縮時動畫還原事發前後經過

長榮海運的巨型貨櫃輪「長賜輪」擱淺蘇伊士運河，雖然先前外界多報導原因應是「惡劣天候」，但蘇伊士運河管理局（SCA）主席拉比耶（Osama Rabie）在記者會中表示，擱淺的原因是「機械故障或人為失誤」。

拉比耶27日在記者會中指出，大風「不是造成貨櫃輪擱淺的主要原因」，問題出在機械故障或人為失誤，但未提供進一步細節。他也補充，希望不必卸下長賜輪所搭載的貨櫃，就能成功讓其脫困，但當地強勁的海浪和大風，讓整個脫淺作業變得「更加複雜」，難以預測長賜輪能於何時脫困。

此說法與日本船東「正榮汽船」先前的聲明大相逕庭，該公司社長（董事長）檜垣杏人26日在記者會中表示，根據船員和船舶管理公司的報告，長賜輪的各式動力和導航儀器皆未發生故障，並是在2名蘇伊士運河管理局導航員的指示下航行，推測是在航行中突然遭遇沙塵暴導致擱淺；並說雖然無法斷定，但船員「應該沒有發生失誤」。

船舶追蹤網站「VesselFinder」先前依照長賜輪的航行紀錄，用動畫模擬其擱淺時的狀況。當時長賜輪自紅海進入運河後，與前方21.5萬噸的巨型貨櫃輪「中遠銀河輪」（COSCO GALAXY）保持距離，一邊小幅修正航道、一邊北上航行，但不久後便一個大偏移，自航道西側直接甩到東側，船頭插進東岸擱淺。有人懷疑，如果僅僅是強風，應不會導致船頭出現如此大程度的偏移，認為船東和保險公司是為保險事宜考量，才持續強調事故的起因為天災。

(中時新聞網)