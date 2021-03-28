台灣人愛買保險的程度眾所周知，無論是保險密度或是滲透率（保費占GDP比重）都屢創新高，除了最受歡迎的儲蓄、增額及還本等險種外，醫療險種保單也很受到民眾歡迎，像是住院日額和實支實付都是常見的投保項目。不過，你知道未來醫療險保費恐會調漲？根據金管會最新公布的「第6回生命表」來看，儘管因為平均壽命和死亡率的調整，影響定期壽險、保障型終身壽險等險種可能調降保費，隨著國人平均壽命延長，醫療險的使用程度也相對較高；因此，有保險業者預估，諸如：失能扶助險、住院醫療險或是手術醫療險等醫療險保費，恐會調漲10％以上。

保險業務員慫恿保戶帶病投保 最重恐1年停止招攬

相信許多人對於何謂「第6回生命表」不太了解……，所謂的「第6回生命表」是指保單計算死亡率及保費的重要依據，距離上一期101年時的「第5回生命表」已經有長達9年的時間，當時國人的平均壽命為79.5歲，直到去（109）年提升至80.9歲。

據了解，金管會預計於今（110）年7月正式上路「第6回生命表」，藉由調降死亡率，讓壽險保費也有可能跟著下降；不過，隨著國人平均壽命延長，可能適得其反讓醫療險保費順勢抬高，其中受影響最大的就是手術醫療險，可能出現幅度10％至15％的漲幅，其他像是失能扶助險、住院醫療險甚至重大疾病險等，也都有10％以上的漲幅。

除了「第6回生命表」即將上線，壽險、醫療險保費也連帶受到影響外，金管會並同步提醒保戶與保險業務員有關醫療險需特別留意的事項：

其一，對於保戶而言，投保醫療險時，如果曾有病史或是帶病投保而沒有據實告知者，根據《保險法》規定，保險公司在得知保戶不實告知「事實」的1個月內或是保單契約訂定2年內得知此事，可以隨時終止契約且不需退還保費。

其二，對於保險業務員來說，如果是為了成交保單，慫恿保戶隱匿病情不實告知，可能被懲處3個月以上、1年以下停止招攬，另外保險公司則會被開罰最低新台幣60萬元、最重1,200萬元不等的罰鍰。

最後，金管會極力呼籲，民眾在投保醫療險時，不僅要審慎評估自身實際需求、是否有足夠能力繳交保險費，對於欲投保的保險商品類型及等待期間、除外責任、給付上限等重要約定事項，也需特別留意。此外，必須據實回答保險公司於要保書中有關被保險人身體狀況的詢問事項，以免投保後被發現有告知不實的情況，遭到保險公司終止契約進而衍生消費糾紛。

(中時新聞網)