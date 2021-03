美十年期公債殖利率2%在望,外資落袋為安,調節高本益比科技股不手軟,並順勢回頭鎖定高殖利率股,鴻海、廣達、華碩等科技大型權值股及金融股價值重新回歸。

全球通膨預期拉升美國十年期公債殖利率一度衝破一.七%,擾動全球金融市場,高速成長的美國科技股投資動能受阻,也牽動台灣科技股順勢漲多整理,據統計,全球機構經理人過去一段時間拉高現金部位,逢高賣出成長股,轉進價值股操作,在台股亦然,操盤人認為,未來一段時間市場將反映通膨上升出現震盪,帶動價值股表現打敗成長股,高殖利率股將順勢出線,近期大型電子價值股的上漲,已反映大部位資金的挪移趨勢。

高本益比股面臨考驗

繼二○二○年大賣台股五四○二億元後,今年以來,短短不到三個月時間,外資再大賣台股逾三一○○億元,外資出脫台股科技成長股股票部位不手軟,其中,台積電、聯電成外資提款機,過去三十個交易日,外資分別賣超台積電及聯電三二萬張及五九萬張,提早落袋為安。

不僅僅台股如此,三月份美銀美林證券最新的經理人調查顯示,全球經理人現金持有比重從二月份的三.八%亦提高至四%,經理人出現大舉獲利了結成長股,並轉進價值股的動作,全球大型機構經理人對於快速奔馳的科技成長股,開始居高思危,並有超過五二%的經理人認為,未來一年價值股的表現將打敗成長股。

全球國際資金之所以大挪移,來自美國十年期公債殖利率的快速攀升及可能高於預期的通膨,今年以來,美國十期年公債殖利率從不到一%快速攀升至一.七%,美債短時間衝太快,顯示市場預期全球景氣將快速換檔向上,進而牽動金融市場出現價值面的調整。

一般認為,短線衝過頭的十年期公債殖利率,會稍作停頓,但中長期而言,美十年期公債殖利率將在一.八~二%間達滿足點,但這都會吸引保守型的資金回頭去鎖定二%的十年期美國公債殖利率,並造成全球資金出現挪移。

再者,全球商品原物料價格飛漲,仍未見止息跡象,調查顯示,全球經理人對於商品市場的看法持續樂觀,加碼全球商品原物料的比重仍持續攀高,看回不回的商品原物料價格大漲,將在未來一段時間推升通膨,這是第二、三季全球股市可能進一步大震盪的來源,儘管美國聯準會預測,今年通膨率將升到二.四%,但認為這只是短期現象,明年將回降到二%,但經理人還是將通膨列入可能干擾市場的最大尾端風險中,畢竟,這次的美國通膨預期,是創下二○○八年以來的新高,如若原物料價格在第二、第三季失控大漲,配合七月四日美國全面解封、七月底或九月底聯準會會議或宣布停止QE等政策,將引發市場揣測聯準會提前升息的擔憂,從時間軸來看,外資認為,過往Sell in May and Go Away的情況還是會發生,在未來一段時間確實已有必要審慎嚴控風險。

再者,不管是美債殖利率的上揚,或是通膨的捲土重來,其實都代表實體經濟要開始進入景氣好轉的階段,對股市理應也不該是負面解讀才是,但隨著美國公債殖利率的快衝,波及股市價值面的調整,投資人高度波動的情緒勢必使得科技股的漲勢沉潛一段時間。

雖然以S&P 500指數盈餘收益率跟美國十年期公債殖利率的差距來看,目前美股相較公債的收益率仍高,以科技為主軸的成長股在沉潛之後仍有一定的投資利基,但過去資金全面力拱成長股的勢頭勢必削弱許多,這對高本益比股進一步推升亦不利。

漲多科技股進入沉潛期

國際金融局勢如此,大型外資在台的操作策略自然也需改弦易轍,美債殖利率攀升拉動美元走強,台幣止升反貶,一來一往,只有殖利率夠高的個股,才能吸引外資仍停留在台股,不將資金撤出,加以大部位的外資投資仍必須考量流動性,高配息的大型科技權值股如鴻海、廣達、華碩、宏碁及金控的國泰金、富邦金及中信金等,成為近期外資接棒卡位的標的。

過去一段時間,資金偏好追逐上游電子廠,「毛三到四」的電子EMS大廠,一點不起眼,不過,隨著上游半導體股本益比大為擴張之後,已經調整多年的下游電子廠,獲利進到穩定的階段,每年亦有穩定的配息,若加上產業布局出現新的向上成長趨勢,那麼,就不失為進可攻、退可守的投資保障。

國內EMS大廠以鴻海為最,每年的配息率雖不高,約落在五成左右,以去年的獲利及目前的股價,雖不特別吸引人,但今年起在電動車布局大步走,即便今年電動車的挹注有限,其在既有消費性IT產品的獲利仍能嚇嚇叫,多家外資券商預估每股盈餘有九元以上的實力,明年起電動車的布局堆疊上去,評價可望進一步調升,此時的鴻海,對外資來說,確實具價值投資,過去十個交易日,外資轉進大買鴻海十七萬餘張,已是重兵進駐。

去年因為居家需求每股大賺三五.七六元的華碩,在宣布將配息二六元後,股價跳空大漲,但以目前股價來看,殖利率仍逾七%,過低的本益比,是價值投資的另一選擇。

廣達、國泰金價值吸金

華碩之後,尚未公布去年財報及股利政策的廣達,亦是後續可以鎖定的價值股投資標的。過往,廣達的配息率都在五成上下,對照目前的股價,預估將發布的股利政策約落在三到四%間。值得一提的是,多年的扎根布局,廣達在雲端伺服器及電動車業務的耕耘有成,獲利結構已擺脫毛三到四的窘境,挺過最慘的營運期後,實力也已不容撼動,投資價值亦已浮現。

另據統計,全球各產業和殖利率連動最高的二大產業為能源及金融股,隨著全球金融情勢逆轉,這二大產業的投資契機也可望跟著勝出,國內可以對照的標的包括台塑四寶及富邦金、國泰金等金控股,後續亦值得投資人關注。其中,國泰金總經理李長庚提及,利率走勢及適度通膨都有利於金融業,國泰金去年大賺後,今年獲利展望也不差,外資亦明顯卡位金融股,價值投資的考量已表露無遺。

