美十年期公債殖利率2％在望，外資落袋為安，調節高本益比科技股不手軟，並順勢回頭鎖定高殖利率股，鴻海、廣達、華碩等科技大型權值股及金融股價值重新回歸。

全球通膨預期拉升美國十年期公債殖利率一度衝破一．七％，擾動全球金融市場，高速成長的美國科技股投資動能受阻，也牽動台灣科技股順勢漲多整理，據統計，全球機構經理人過去一段時間拉高現金部位，逢高賣出成長股，轉進價值股操作，在台股亦然，操盤人認為，未來一段時間市場將反映通膨上升出現震盪，帶動價值股表現打敗成長股，高殖利率股將順勢出線，近期大型電子價值股的上漲，已反映大部位資金的挪移趨勢。

高本益比股面臨考驗

繼二○二○年大賣台股五四○二億元後，今年以來，短短不到三個月時間，外資再大賣台股逾三一○○億元，外資出脫台股科技成長股股票部位不手軟，其中，台積電、聯電成外資提款機，過去三十個交易日，外資分別賣超台積電及聯電三二萬張及五九萬張，提早落袋為安。

不僅僅台股如此，三月份美銀美林證券最新的經理人調查顯示，全球經理人現金持有比重從二月份的三．八％亦提高至四％，經理人出現大舉獲利了結成長股，並轉進價值股的動作，全球大型機構經理人對於快速奔馳的科技成長股，開始居高思危，並有超過五二％的經理人認為，未來一年價值股的表現將打敗成長股。

全球國際資金之所以大挪移，來自美國十年期公債殖利率的快速攀升及可能高於預期的通膨，今年以來，美國十期年公債殖利率從不到一％快速攀升至一．七％，美債短時間衝太快，顯示市場預期全球景氣將快速換檔向上，進而牽動金融市場出現價值面的調整。

一般認為，短線衝過頭的十年期公債殖利率，會稍作停頓，但中長期而言，美十年期公債殖利率將在一．八～二％間達滿足點，但這都會吸引保守型的資金回頭去鎖定二％的十年期美國公債殖利率，並造成全球資金出現挪移。

再者，全球商品原物料價格飛漲，仍未見止息跡象，調查顯示，全球經理人對於商品市場的看法持續樂觀，加碼全球商品原物料的比重仍持續攀高，看回不回的商品原物料價格大漲，將在未來一段時間推升通膨，這是第二、三季全球股市可能進一步大震盪的來源，儘管美國聯準會預測，今年通膨率將升到二．四％，但認為這只是短期現象，明年將回降到二％，但經理人還是將通膨列入可能干擾市場的最大尾端風險中，畢竟，這次的美國通膨預期，是創下二○○八年以來的新高，如若原物料價格在第二、第三季失控大漲，配合七月四日美國全面解封、七月底或九月底聯準會會議或宣布停止ＱＥ等政策，將引發市場揣測聯準會提前升息的擔憂，從時間軸來看，外資認為，過往Sell in May and Go Away的情況還是會發生，在未來一段時間確實已有必要審慎嚴控風險。

再者，不管是美債殖利率的上揚，或是通膨的捲土重來，其實都代表實體經濟要開始進入景氣好轉的階段，對股市理應也不該是負面解讀才是，但隨著美國公債殖利率的快衝，波及股市價值面的調整，投資人高度波動的情緒勢必使得科技股的漲勢沉潛一段時間。

雖然以S&P 500指數盈餘收益率跟美國十年期公債殖利率的差距來看，目前美股相較公債的收益率仍高，以科技為主軸的成長股在沉潛之後仍有一定的投資利基，但過去資金全面力拱成長股的勢頭勢必削弱許多，這對高本益比股進一步推升亦不利。

漲多科技股進入沉潛期

國際金融局勢如此，大型外資在台的操作策略自然也需改弦易轍，美債殖利率攀升拉動美元走強，台幣止升反貶，一來一往，只有殖利率夠高的個股，才能吸引外資仍停留在台股，不將資金撤出，加以大部位的外資投資仍必須考量流動性，高配息的大型科技權值股如鴻海、廣達、華碩、宏碁及金控的國泰金、富邦金及中信金等，成為近期外資接棒卡位的標的。

過去一段時間，資金偏好追逐上游電子廠，「毛三到四」的電子ＥＭＳ大廠，一點不起眼，不過，隨著上游半導體股本益比大為擴張之後，已經調整多年的下游電子廠，獲利進到穩定的階段，每年亦有穩定的配息，若加上產業布局出現新的向上成長趨勢，那麼，就不失為進可攻、退可守的投資保障。

國內ＥＭＳ大廠以鴻海為最，每年的配息率雖不高，約落在五成左右，以去年的獲利及目前的股價，雖不特別吸引人，但今年起在電動車布局大步走，即便今年電動車的挹注有限，其在既有消費性ＩＴ產品的獲利仍能嚇嚇叫，多家外資券商預估每股盈餘有九元以上的實力，明年起電動車的布局堆疊上去，評價可望進一步調升，此時的鴻海，對外資來說，確實具價值投資，過去十個交易日，外資轉進大買鴻海十七萬餘張，已是重兵進駐。

去年因為居家需求每股大賺三五．七六元的華碩，在宣布將配息二六元後，股價跳空大漲，但以目前股價來看，殖利率仍逾七％，過低的本益比，是價值投資的另一選擇。

廣達、國泰金價值吸金

華碩之後，尚未公布去年財報及股利政策的廣達，亦是後續可以鎖定的價值股投資標的。過往，廣達的配息率都在五成上下，對照目前的股價，預估將發布的股利政策約落在三到四％間。值得一提的是，多年的扎根布局，廣達在雲端伺服器及電動車業務的耕耘有成，獲利結構已擺脫毛三到四的窘境，挺過最慘的營運期後，實力也已不容撼動，投資價值亦已浮現。

另據統計，全球各產業和殖利率連動最高的二大產業為能源及金融股，隨著全球金融情勢逆轉，這二大產業的投資契機也可望跟著勝出，國內可以對照的標的包括台塑四寶及富邦金、國泰金等金控股，後續亦值得投資人關注。其中，國泰金總經理李長庚提及，利率走勢及適度通膨都有利於金融業，國泰金去年大賺後，今年獲利展望也不差，外資亦明顯卡位金融股，價值投資的考量已表露無遺。

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先探投資週刊2136期

(中時新聞網)