去年投資客大批搶房風波才平息，台南、台中竟然又現千人搶買預售屋場景！

強勁買氣之下，不僅兩大造鎮龍頭沒在怕，又是什麼原因吸引民眾搶進場？

房市329檔期遭逢政府打炒房突襲，籠罩在愁雲慘霧中，但台南房市似乎「愈打愈熱」，依舊是市場焦點。3月13日，在政府打房的風頭上，遠雄建設在台南高鐵站區舉行建案「明日讚」抽籤會，吸引千人排隊，中籤者須支付10萬元支票，才能拿到「優先購買證明單」。此舉不僅造成輿論一片譁然，更被內政部盯上前往稽查。

「從沒見過這種盛況」

台南高鐵熱銷 20％客戶外地來

「客戶覺得10萬元擁有一個權利，就算不買退回，也沒有損失。」台南一位代銷業者私下透露，為了避免「紅單」爭議，遠雄明日讚以抽籤順序讓客戶挑選戶別，1人只有1戶機會，似乎刻意避免團購搶購爭議，並實施1年內不能換約的閉鎖期，沒想到還是引起風波。

遠雄明日讚並非第1個近期在台南熱銷的建案，在此之前，達麗建設就以迅雷不及掩耳的速度，完銷位於歸仁區、台南高鐵站前，總戶數高達560戶的預售案「國家強棒」，寫下台南房市有史以來銷售速度最快的紀錄。

國家強棒的最高紀錄，是由1位台南在地客戶所創。據悉，此人介紹了40位親朋好友購買，最高成交價是每坪23萬元，創了歸仁區房價新高。

「直到現在，還有客戶來問我們有沒有房子可以買？」負責操盤的國家強棒專案經理陳世勳，從事房地產業10餘年，去年3月被公司從台北調派至台南籌備推案，談起5個月前的瘋狂買氣，形容：「從沒見過這種盛況！」

「當時每天早上9點一開門，就有客人在接待中心外面排隊，有一次我們忙到凌晨4點才下班回家。」陳世勳印象很深刻，那段時間聽到電話聲響都怕，業務員整天都在振筆疾書寫訂單，總計累積了2200百餘位客戶名單，其中有高達20％來自台南以外，遠高於台南建案平均5％至8％外來客的比率。在台南，房子儼然成為奇貨可居的商品。

「外地客不需要很熟台南啊，高鐵、台南三井Outlet是共同的語言，最重要的是房價基期也夠低，就下手買了。」海悅國際業務部台南區主管楊逸新，以他第1線接觸客戶的經驗說，因為科學園區輪調的關係，他經常遇到新竹客人特地坐高鐵南下購屋。「只要能力夠，竹科人1家買3戶是很正常的事。」隨著台積電南下擴大建廠的帶動效果，台南吸引外來客蜂擁而至。

「房價基期偏低」

台積擴廠、平實重劃 讓府城不退燒

他更分析，以台南高鐵站區來說，有別於其他高鐵站區的發展模式是先有住宅大樓，才慢慢有生活機能跟上，住戶必須面臨生活不便期，反觀台南高鐵站區，工研院、中研院等機構早已進駐、台南三井Outlet接著開幕，最後住宅大樓才完工，住戶入住的生活機能已是相對便利。

「台南房價基期偏低，是讓買方預期房價還有上漲空間的關鍵。」曾在台南文元學區推案的欣巴巴建設董事長黃炯輝認為：「6都只剩台南預售屋房價還低於40萬元，連土城都比它高。」即使是台南市中心，平均房價1坪才20、30萬元。

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《今周刊》第1266期

(中時新聞網)