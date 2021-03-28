德國車商福斯（Volkswagen）照搬特斯拉劇本，促進股價大漲！

週一，福斯舉行了史上第一次「電力日」（Power Day），明顯是跟特斯拉名為「電池日」（Battery Day）的股東會相呼應。在電力日上，福斯宣布野心的電動車布局計劃，包括削減電池成本、在歐洲蓋6間電池工廠以及擴充充電站。福斯董事會成員施馬爾（Thomas Schmall）表示：「平均而言，我們會將電池的成本降低到每千瓦時100歐元以下，這會讓電動車終於可被負擔，並成為主導的駕駛科技。」

電力日之後，福斯股價已連3天上漲，截至3月17日為止，已大漲23%。這跟福斯去年的命運大不同，去年特斯拉成為全世界市值最高的車商，福斯市值則大幅下滑；而這一個月，福斯市值一舉增加430億美元，股價更創2009年以來新高。

過去一週，福斯辦了多場活動，不斷向外對分析師和股東說明電動車計畫，高調程度不亞於特斯拉。福斯野心聲稱，將在2025年前成為電動車領導者、超越特斯拉，未來一年賣出的電動車量要比2020年翻倍，2030年前一半售出的車都要是電動車，並且將持續新推出70款純電車。

德國之聲：福斯產量大、具成本競爭力、市場接受度高

有趣的是，之前特斯拉舉辦電池日以後股價往往會小幅下滑，福斯的電力日卻讓市場嗨翻。對此，券商Louis Capital Markets指出，一個原因是做空者想要擠兌引發軋空；不過，仍不排除一部分投資人看好福斯的未來發展。

主力報導特斯拉的網站Teslarati表示，福斯具備大規模量產的能力，能夠加速推出電動車。去年，福斯總共交付900萬輛車，相比之下特斯拉只售出50萬輛。特斯拉雖然已經在蓋更多工廠、擴充產能，仍需好幾年才能趕上福斯的製造速度。

瑞銀集團的分析報告指出，福斯用來製造電動車的模組平台MEB，其成本競爭力完全可以跟特斯拉匹敵，而且達到一流的能量密度、效率及可擴展性。

福斯開始大量推出電動車後，市場接受度可能比特斯拉更高。去年，福斯在歐洲推出電動車ID.3，沒想到不到4個月就打敗特斯拉的Model 3、成為歐洲第二暢銷的電動車。

「我們看到市場中有早期採用頂尖科技如特斯拉的人，但他們只佔市場5-10%」，杜伊斯堡－埃森大學汽車研究中心總監杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）表示：「90%的顧客想要擁有安全、沒那麼多風險的車，主流品牌如福斯對他們就有吸引力。」

其他傳統車廠成功轉骨的呼聲為何沒福斯高？

除了福斯以外，在特斯拉引領風潮下，其他傳統車廠也紛紛朝電動車轉型，例如通用汽車（General Motors）表示2035年前將全面只賣電動車；BMW也設下目標，2030年前總銷量一半來自電動車。

但為何市場對於福斯做電動車的消息特別瘋狂？除了福斯近期高調大力宣傳以及一些分析師加持以外，一部分原因可能是因為許多傳統車廠轉型的態度沒有像福斯這麼強力。

以另一德國豪車商BMW來說，它之前一直不肯大聲說要做電動車，去年底才轉向，設下目標，2030年前總銷量一半來自電動車，今年推出電動跑車i4，並計畫推出更多電動車款。即便如此，BMW仍想要繼續發展和銷售油車和混合動力車。

在一場線上論壇，BMW董事長齊普斯（Oliver Zipse）表示：「如果140個市場的顧客都不想買這些車（油車、混合動力車），我們會停止生產。」也就是說，只要還有需求，BMW會一直做下去。

BMW長期以來的策略是「彈性」，在開發新車時保持工程上的靈活性，以便應對市場需求變化。BMW的工廠可以快速地從生產純內燃機車轉變為生產插電式混合動力車或電動車。

正因為每家車商仍各有優劣勢，金融報紙《霸榮周刊》（Barron's）指出，對投資人來說，要斷定未來電動車市場中誰勝誰負，現在還太早。

例如，福斯目前落後特斯拉的劣勢是軟體，是電動車非常重要的一個環節。瑞銀分析師形容：「如果特斯拉是行動裝置界的蘋果，那福斯就像三星。」在福斯完善軟體之前，瑞銀分析師表示，特斯拉將持續是最賺錢的電動車商。

商業周刊1741期

(中時新聞網)