「喵皇按到重置後原本存的檔案都不見了」、「手機掉地板，照片跟我說bye-bye…」有多少『數位慘案』就發生在你我周遭呢？數位時代下，3C裝置儼然成為比水還重要的必需品，個人資料、文件和影音檔案都被存放在智慧型手機或電腦中，但人算不如天算，遇上故障、遺失或遭竊等情況，寶貝的數位資產便會在一夕之間化為烏有，除了小心保護裝置外，最必要的解法便是妥善備份。

每年3月31日是世界備份日（World Backup Day），提醒大家備份321原則（至少備份3份、使用2種不同形式、其中1份備份要存放異地），而Western Digital也在世界備份日即將來臨之際，針對最常使用的兩大類電子設備－電腦和手機提供備份選擇，邀請使用者守護自己的資料及檔案，以免331不備份、隔天就變「真」愚人。

【新世代時尚電腦配件 大容量可攜式硬碟】

桌機檔案帶不走、筆電帶在身上又重了點！除了工作文件，電腦裡通常還會存放許多照片、影片、音樂等檔案，使用大容量且輕薄的可攜式硬碟如WD My Passport，便能透過USB介面輕鬆備份，不僅確保檔案安全，想輕裝簡行帶著走也完全沒問題！WD My Passport包含紅、藍、黑、白等四種顏色， 共有2TB、4TB、5TB等容量選擇。

WD My Passport包含紅、藍、黑、白等四種顏色。（WD提供／黃慧雯台北傳真）

【手機達人必備幫手 行動裝置雙用隨身碟】

美好瞬間總有無數的取景方式能夠保留；除了捕捉精彩時刻，現在手機等行動裝置的功能包山包海，對容量的需求更大幅增加。使用行動裝置雙用隨身碟，可支援iOS、Android等系統的手機之間，以及手機和平板、電腦之間的快速連接、存取與備份，方便又迅速！

SanDisk iXpand Luxe 隨身碟(左）與SanDisk Ultra Luxe USB Type-C 雙用隨身碟。（WD提供／黃慧雯台北傳真）

SanDisk iXpand Luxe 隨身碟配備Lightning和USB 3.0連接器，支援Apple手機、平板和個人電腦等產品，提供128GB、256GB等容量選擇；SanDisk Ultra Luxe USB Type-C 雙用隨身碟，同樣是專為Type-C智慧型手機的檔案轉移所生，提供128GB、256GB、512GB、1TB等多種容量選擇。

(科技)