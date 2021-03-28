你是Android手機用戶，也有習慣下載防毒app來進一步保護手機嗎？要注意！防毒軟體也有防護力的不同，千萬不是有下載就好！資訊安全評測網站《AV-TEST》日前公佈了15款Android防毒app評比，評比結果很可能超乎你我想像！

如果你手中的Android手機不是太舊的話，Google 在 I/O 2017（開發者大會）中宣布推出Google Play Protect app，並且讓它成為Android手機中內建的防護app。但驚人的是，這一款app竟然在《AV-TEST》15款Android防毒app評比報告中敬陪末座。

《AV-TEST》評比15款防毒app之結果（含分項分數）。（摘自AV-TEST官網）

《AV-TEST》評比15款防毒app之結果，含有即時偵測率。（摘自AV-TEST官網）

《AV-TEST》最新公布的2021年春季Android防毒app評比報告中，根據防護性、效能性、實用度等3大面向來評比，每一個項目6分，滿分則是18分。在15款app中，總共有10款防毒app都獲得18分滿分評價，而當中有6款app（開法者：Avast、AVG、Bitdefender、G DATA、NortonLifeLock、Trend Micro）在即時偵測率都達到100%的結果，代表消費者的可靠選擇還不少。

在本次評比結果中，較令人意外的是內建在Android系統中的Google Play Protect app排最後一名，總分僅有6分，更在防護性、實用性獲得0分的殘酷評價。該網站說明這是因為Google Play Protect 主要是在使用者下載app的時候第一時間把關，其餘時間在防毒領域的作用並不大。

(科技)