奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！星座運勢老師奧斯分享3/29～4/4星座運勢，金牛座事業運最旺，雙子座愛情運最旺，巨蟹座金錢運最旺；另外魔羯座事業運需要留意，雙魚座愛情運需要留意，水瓶座金錢運需要留意。
▍牡羊座
整體運勢★★★
下周牡羊的朋友顯得畏畏縮縮許多，對於未知的新事物感到些許的恐懼，建議調整一下自己心態，讓自己更加願意接受新的事物。
▍金牛座
整體運勢★★★★
下周金牛朋友，強而有力的行動將充斥在你的生活當中，這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友，如果一直以來有計劃但始終未付諸行動的朋友，下周要多加把握。
▍雙子座
整體運勢★★★★★
雙子朋友下周將是充滿開心與愉悅的一週，心靈上的喜悅反應在外在，讓你整體看起來清新不少，若目前有煩人、惱人的事情，也都在下周畫下段落。
▍巨蟹座
整體運勢★★★★★
強烈穩定的感覺充滿下周巨蟹朋友的生活當中，外在的活潑與熱情在下周轉入了內心沉穩的層面，下周的生活對周遭都感到十分的滿意。
▍獅子座
整體運勢★★★
獅子朋友下周則變的計較許多，甚至開始有了競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭有助鞭策自己，但下周的競爭則顯得較惡性。
▍處女座
整體運勢★★★★
對於現況感到不太滿意，積極的想突破現況，會是很上進的一周。另外提醒處女朋友下周會過於驕傲，與他人相處或討論事情時，記得要多收起點自負。
▍天秤座
整體運勢★★★★
下周對於成功的渴望增強許多，讓天秤座的朋友下周行動力高上許多，且對於目前的現況感到滿足，手邊的事情都當在掌握之中，這些都讓自己下周都安心許多。
▍天蠍座
整體運勢★★
下周將會是天蠍朋友信心消退的一周，目前手邊事情的掌握度也開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，因自信消退連帶產生對自我的疑慮，讓下周感覺特別低落。
▍射手座
整體運勢★★★
下周射手朋友自信消退許多且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親自去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己有點喘不過氣。
▍魔羯座
整體運勢★★
下周魔羯朋友面對人事物，將感到諸多的不順利，奧斯建議下周做事情要再多注意一些，避免太過唐突的決定，以免影響日後狀況。
▍水瓶座
整體運勢★★
下周水瓶的朋友，累意充滿你一周的生活當中，或許是工作上及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦。
▍雙魚座
整體運勢★★
下周雙魚朋友則顯得小心許多，面對許多事情都放不開自己，原因大多是因為自己尚未準備好，所以無法正面迎接挑戰，會有過度保護自己的狀況。
【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】
(中時新聞網)
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