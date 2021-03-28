在提高性慾方面，如果藥物讓您感到失望，或許可以嘗試自然的方法來增強性慾。根據《今日醫學新聞》（Medical News Today）報導，有幾種方法可以依循。有時候，心理因素會抑制性慾的發展，並可能讓男人和女人失去對於性的興趣，缺少了激情。因此，當您處理了造成功能障礙的根本原因後，某些食物和香料可能有助於增強性慾。

《偉大的性行為的自然指南》（The Natural Guide to Great Sex）的作者Ellen Kamhi博士指出，這些物質中的其中一些已經通過了科學的審查，因此我們知道它們是如何去影響性慾的。以下有一些建議：

●方法1：降低焦慮感

據《今日醫學新聞》（Medical News Today）報導，2017年對年輕男性的勃起功能障礙進行的一項研究發現，憂鬱症和焦慮症增加了性的問題。因此，盡量保持良好的衛生習慣、多休息、每天都要運動；如果焦慮破壞了您的愛情生活，請與治療師談談。

●方法2：吃杏仁

杏仁中含有有益健康的性愛營養素，例如鎂和omega-3脂肪酸。

●方法3：提高關係的品質

如果您與某個人在一起已經有很長的一段時間，請計劃在約會的夜晚，並學習如何傳達您的需求。

●方法4：吃酪梨

酪梨因為其形狀，酪梨樹被稱為「睾丸樹」，而且這美味的水果含有產生性激素所需的優質油。

●方法5：專注於前戲

《完全白痴健康關係指南》（The Complete Idiot’s Guide to a Healthy Relationship）的作者Judy Kuriansky博士表示，在性治療的領域中，我們不再將性視為一種行為，而是一種體驗，重點在於應該將前戲和做愛之後作為親密關係中性行為的一部分。

●方法6：擁有優質的睡眠

根據《今日醫學新聞》（Medical News Today）的一項2015年的研究發現，前一天晚上睡得更多的女性，在第二天的性慾會增加。

●方法7：吃無花果

新澤西州Rutgers大學的科學家進行的研究表明，無花果乾含有人體必需的脂肪酸和幾種植物甾醇，這些激素是人體產生性激素所必需的。

●方法8：定期運動

研究表明，適當的規律運動可以增強男性和女性的性慾。但是，根據《醫學與科學雜誌》（Medicine & Science in Sports & Exercise）發表的一篇文章則說，過度訓練則相反的作用，研究人員發現，例如馬拉松運動員的性慾明顯較低。

(中時新聞網)