糖友們，你有吃早餐的習慣嗎？會不會因為趕時間就省略每天的第一餐呢？小心！跳過早餐，容易造成餐後高血糖！相信有定期回診的糖尿病友都知道，每次回診時總是會檢查早上空腹血糖與三個月平均的糖化血色素數值。

但有沒有發現有時候糖化血色素可能為8.0％，但空腹血糖卻只有100，感覺好像每次回診時早晨空腹血糖都不錯，但是糖化血色素的表現卻總是不盡人意呢？如果是這樣，那你就要仔細想想，會不會發生高血糖的時間點並非是早晨呢？也許是發生在中餐或晚餐後，所以別疏忽了定期測飯後血糖的重要性！

●空腹血糖、飯後血糖和糖化血色素都很重要！

2003年糖尿病照護期刊(Diabetes care)的研究指出，若是糖化血色素較高的糖友（約10%），空腹血糖是糖化血色素具有較高的關聯性，但若是糖化血色素接近7％的糖友，反倒是飯後血糖的影響力較高！

代表當糖化血色素控制未達標時，不只回診時測要注意空腹血糖以外，平時在家裡時也要注意飯後血糖！除此之外，若有空腹血糖偏高的情況，也有可能是上一餐的飯後血糖偏高，而持續到下一餐的餐前，才會導致次餐的飯後血糖偏高！

對於預防糖尿病併發症，有非常多研究在探討飯後高血糖對於併發心血管疾病的風險，這些研究均指出飯後高血糖對於糖尿病人心血管併發症有高度相關，所以空腹血糖與餐後血糖的控制是一樣重要的。

●不吃早餐，可能會有次餐現象！

你有曾經午、晚餐後莫名的高血糖而感到疑惑嗎？2015年糖尿病照護期刊(Diabetes care)的研究指出，第二型糖尿病患者不吃早餐，容易造成午餐及晚餐的餐後高血糖！

糖友們在一整夜空腹之後，若沒吃早餐時，會造成午餐及晚餐後的胰島素分泌下降，血中胰島素與C胜肽(C-peptite)的濃度也較低，促發胰島素分泌的腸泌激素GLP-1反應也降低。同時間也觀察到午、晚餐後血中的游離脂肪酸會增加，進而影響骨骼肌攝入血中葡萄糖轉變為肝醣的能力，增加高血糖持續時間，而這種現象就稱為「次餐現象」(Second meal phenomenon)。

其實在一般正常人身上常有同樣的情形，只是在第二型糖尿病人身上影響較顯著。所以，規律吃早餐對於糖尿病人來說，也是控制血糖技巧中相當重要的好習慣！

●三撇步，糖友這樣挑早餐準沒錯

如何挑選適合自己的早餐，也是有技巧的，以下提供三步驟讓大家參考：

.第一步：必須先瞭解自己早餐主食應該吃幾份，選擇非精緻澱粉類較佳，如：全穀類製品，建議可以與營養師一起討論。

.第二步：主食必須搭配足夠蛋白質食物一起食用，建議選擇煎蛋、里肌肉及鮪魚，避免熱狗、漢堡肉、香雞排、花枝排，舉例來說：帶邊全麥土司夾蛋(適合主食四份者)搭配無糖豆漿一杯(240毫升)就是相當不錯的選擇。

.第三步：若主食只能選擇較精緻的白饅頭或白土司者，建議加入蔬菜，像吐司中就可夾入大番茄片、美生菜或小黃瓜絲，增加纖維攝取，讓血糖起伏更穩定，降低血糖波動的高峰點。

經由三步驟，你就能選擇了最喜歡最適合自己的早餐組合，沒想到吧！原來每天好好吃早餐也是控制血糖的技巧之一呢。

許多人都希望每天早上都能被剛沖好的咖啡香叫醒，好提起精神面對一整天的挑戰！同樣的，我們每天也要用健康均衡的早餐，叫醒睡了一整夜的細胞，好好的讓胰島素來穩定我們的血糖喔！

(中時新聞網)