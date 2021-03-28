你是否經常容易感到疲勞、倦怠無力、體力不佳、呼吸氣短、容易心悸及失眠，或是常被別人說臉色蒼白、黯淡無光澤？只要有超過一半以上的症狀，當心有可能是氣血虛弱！依據中醫理論，氣血兩虛是指元氣不足、化源匱乏、氣不生血而導致人體生命活動物質基礎不足，臟腑功能衰退是臨床表現，氣血兩虛的人較容易罹患疾病，包括被西醫判定為無法根治的小腦萎縮症也是其中之一。

●中醫採積極治療補足血氣脾腎 改善小腦萎縮氣血兩虛症狀

什麼是小腦萎縮症呢？小腦萎縮症是一種小腦退化的疾病。小腦在人體主要是協調控制肌肉神經運動、反射反應及平衡感，當小腦逐漸萎縮、退化後，就容易出現走路搖擺、容易跌倒、平衡感異常、寫字不順、吞嚥困難等症狀。

西醫認為小腦萎縮症是不治之症，只能延緩惡化卻無法根治，治療上通常會施以維持療法，讓患者服用Q10、維生素B12，或視情況給予多巴胺藥物，再搭配復健運動，僅以延緩惡化的消極治療為主。

然而中醫則認為小腦萎縮症可透過調理體質、補氣補血、補脾和腎，將氣血循環提升後，自然能延緩惡化，甚至有好轉的可能。

治療此症有多年經驗的中醫師張賜興指出，小腦萎縮症患者通常會有腸胃功能不佳、腎氣不足、氣血虛弱、脾腎兩虛等身體狀況。所謂「氣」屬陽，「血」屬陰，氣為血之帥，血為氣之母，故氣虛難以化生血液，而血虛又難以守住氣，兩者相互牽連，補血之前應先補氣，補氣即能生血，且氣足元氣就旺盛，免疫力也會隨之增加。

●針灸中藥內外兼治 輕症患者半年可望改善

張賜興以自己曾收治過的患者為例，一位67歲的婦人因罹患橋腦和小腦萎縮症，症狀包含口齒不清、飲食容易嗆到、膀胱無力需人工導尿、平衡感異常，且嚴重到幾乎無法行走，只能坐輪椅或拄著四腳助行器前進幾步，同時還合併糖尿病等慢性疾病，以及心臟無力、嚴重失眠、容易疲勞、腰痠背痛等症狀，自去（2020）年8月起，該名婦人經由其他小腦萎縮症的病友介紹前來看診，在近5個月的治療後，症狀已改善許多，現在甚至可自行爬10層樓梯。

張賜興進一步說明，中醫治療小腦萎縮症會先以常態性的療程如針灸、推拿、內服中藥做初期治療，若患者的病症較嚴重，像該名婦人起初求診時幾乎已無法行走，便會視復原情況在療程中後期加入外貼膏藥療法，將特製膏藥貼於患者的頸後方，並按摩促進循環，幫助藥性進入體內。通常輕症或中度症狀的患者，治療約半年可明顯改善，較重症的患者則建議持續治療1年以上，將體質和其他症狀做徹底根治。

張賜興最後提醒，平時就應該留意睡眠充足、適度運動促進氣血運行，以及飲食方面忌冰冷食物、發酵麵食和加工食品，多攝取紅色食物如紅棗補血、黑色食物如黑豆補腎。最重要的是用正向積極的心態對抗疾病，並耐心接受治療。

(中時新聞網)