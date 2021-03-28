陳小姐臉上刺癢泛紅，原本以為只是過敏，沒去就醫，沒多久眼周、額頭都是紅斑疹子，晚上也睡不好，覺得快得了憂鬱症。就醫後發現原來是俗稱酒糟的玫瑰斑。

●什麼是玫瑰斑？

玫瑰斑俗稱酒糟，為慢性反覆性的皮膚病變，主要為血管擴張所引起，以女性為主，常見的致病因子包含日曬（紫外線）、天氣炎熱、基因、情緒壓力、蠕形螨蟲、免疫系統等。

●酒糟可以分為4種：

1.紅斑血管擴張型：持續、片狀泛紅，合併血管擴張與熱痛。

2.丘疹膿皰型：長出像痘痘的疹子或膿皰。

3.眼睛型：眼睛周圍灼熱、乾澀、發癢，嚴重甚至會有結膜炎。

4.鼻瘤型（或稱鼻贅型）：皮膚增生贅物，鼻子可能會變形，常俗稱為酒渣鼻（一稱酒糟鼻）。

什麼是玫瑰斑？（圖/康健雜誌提供、盧亞屏繪）

台灣皮膚科醫學會理事長、台大醫院皮膚科主治醫師朱家瑜醫師指出，患者臉頰會紅紅的，貌似有喝酒，而被命名為酒糟。因此，門診中不少確診酒糟的患者常對醫師反應，「我平時又沒有喝酒，為什麼我會得酒糟？」

其實，酒糟的英文Rosacea，意指臉頰像玫瑰紅一般的體質，與酒一詞並無直接相關，「在台灣，酒糟發生率約1%～5%之間。在西方國家很普遍，因為膚色白對紫外線更敏感，藥妝店甚至有專賣酒糟肌的保養品。」

●熱、嗜吃辛辣食物、作息不正常都是病因

酒糟主要是天生的，但後天各種因素會誘使它發病，例如日曬、過度清潔、保養品與化妝品使用有關。其他刺激因子，像是吃太辛辣的食物、熱飲，或是泡湯、三溫暖都有可能讓皮膚狀況惡化，而有些人運動完臉頰會紅，這類型的人也可能是酒糟的高危險族群，應特別留意皮膚狀況。

近來因為新冠肺炎，大家都戴著口罩，朱家瑜醫師表示，口罩較不透風，讓丘疹型的酒糟病人愈來愈多，「看去年健保資料庫可以發現，因為酒糟惡化而就醫的人變多了，」朱家瑜說。

喝熱茶、熱咖啡也可能讓酒糟惡化。(示意圖/Shutterstock）

●新型檢測方式 找出蠕形螨蟲更快更方便

以往酒糟的診斷，都是根據臨床的皮膚表現。黃輝鵬皮膚科診所院長黃鵬輝指出，臉持續不退的紅斑，並且會惡化或產生鼻瘤型變化，兩項任一均可診斷為酒糟。沒有紅斑或鼻瘤者，如果主要表現包括丘疹膿皰，面部潮紅，毛細血管擴張和眼睛症狀如針眼，有兩項以上也可以確診為酒糟。

近年來酒糟的病因，在蠕形螨蟲有許多的討論。黃輝鵬解釋，蠕形螨蟲本來就存在於皮膚，平時不會產生任何影響，但某些因素下例如油脂分泌旺盛、作息不正常導致免疫力下降等等，就會開始增生，咬蝕人類的毛囊表皮，引起免疫反應，讓患者的皮膚受損，變得脆弱，進而使酒糟更加惡化，「90％的酒糟患者蠕形螨蟲過多。」

為了能更快速檢測蠕形螨蟲數量，黃輝鵬於在2020年發表一項新型蠕形螨蟲檢測方法：「大拇指指甲擠壓法」，先在患部畫一個1平方公分的區塊，用大拇指擠壓推送，在把手套上的油脂和分泌物拿去顯微鏡下看，很快就能檢測出臉上是否有過多的蠕形螨蟲增生，「每平方公分超過12隻就算超標。」

●治療方式多 控制得宜能一如常人

碰到酒糟，很多人一開始會尋求保養品或美容師，但往往效果不佳。朱家瑜指出，現在治療酒糟的方式很多，雖然無法根治，但只要控制好，膚況能跟一般人無異。

治療的方式包括使用抗生素、殺螨蟲的藥物、杜鵑花酸或口服A酸，另外也可以使用外用的免疫調節劑，控制發炎反應。

除了皮膚治療，也可以從改善情緒反應著手。很多酒糟的病人因為大片紅斑，心理壓力很大、睡不著，使病況更嚴重，所以如果必要，醫師也會開立抗憂鬱藥物、抗焦慮藥物，緩和緊張不穩的情緒，對病情也有幫助。

放鬆心情，是改善酒糟肌的重要方式之一。(示意圖/Shutterstock）

●4招跟酒糟和平共處

酒糟是慢性的皮膚問題，除了定期追蹤，日常生活保健也很重要，朱家瑜醫師建議：

1.避免過度日曬

2.避免刺激性的食物(如辛辣、飲酒或過熱食物)

3.生活作息正常、心情放輕鬆

4.皮膚保養盡量溫和、減少不必要的保養步驟，像是抗氧化、美白、去角質等保養，也避免使用濕性化粧品如BB霜、卸妝油等，除了皮膚刺激，也較不容易清洗乾淨。

如果有酒糟皮膚炎的病人，運動需要循序漸進不要過度，運動環境要通風、涼快，且可以選擇晚上運動。酒糟雖然有體質因素，但好好治療讓皮膚穩定也可以提高皮膚對於運動的耐受度，穩定後再嘗試其他如重訓或更高強度的運動。

(中時新聞網)