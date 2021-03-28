3月再倒數4天就進入4月囉！在春季的第2個月，搜狐網命理專欄點名，生肖龍、羊以及豬的人會在3／28～4／1開運，不僅事業運會達到高峰，更會迎來大富大貴，鈔票如雨接不完。

▍1. 生肖龍

屬龍的人頭腦聰慧，對人溫柔體貼，因此人緣總是很好。在3月最後4天，生肖龍的運勢將鴻運當頭照，不僅正財運旺盛，偏財運佳，事業運也達到高峰，特別是升職或加薪有望。只要在這段期間繼續堅持努力，一定能正財、橫財齊發，改頭換面成為人上人，將大賺20年。

▍2. 生肖羊

羊年出生的人命中自帶權貴，一生之中運勢偏佳。在3月最後4天，屬羊的人在賺錢門路上會出現很多新機會，橫財一筆將接著一筆大發。生意上總能必其他人快一步發現商機，如果能夠把握住時機，就能讓財富不斷進口袋，極有可能成為人生贏家，富貴享福到老。

▍3. 生肖豬

屬豬的人腦筋靈活，做事非常精明能幹，無論智商或情商都很高。在3月最後4天，生肖豬先前遇到的所有困難會迎刃而解，事業開始蒸蒸日上，進展突飛猛進，若是自己創業經營，將會鈔票如雨接不完，另外更有機會發橫財中大獎，只要一把抓住好時機，就會存款翻倍，金銀堆滿庫。

(中時新聞網)