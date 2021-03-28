要買台積電再等等，散戶不死跌勢不止！筆者於先前2月專欄寫台積電難再妖了，結果高點679元之後，只來到668元反轉了，跌落神壇，掉到3月25日低點570元，還會跌嗎？當然，將拉回517~514元嗎？台積電配息不提高則股價還會一路探底到面臨500大關保衛戰，如今，報載英特爾斥資200億美元，將在亞利桑納州興建兩座晶圓廠，台積電股價則一路跌到了570元，止跌了嗎？要買要再等等。

台積電妖氣逐漸散去了，飆股的故事台積電結束這一波大多頭？獨留下一堆套牢的散戶，又應驗了一句話：買股票不是師傅，賣股票才是師傅。外資今年以來大賣台積電達45萬多張、約2800 億元，追高台積電的年輕人和不知股市天高地厚的新鮮人，全部被套在山頂上了，問題是這些人還沒認錯，因為融資餘額逆向大增在創新高，顯然台積電這回跌破季線597元不妙，何況這是第2次破季線，上一次是去年10月30日當時的融資餘額為27000張，這次41225張，一次比一次危險了，畢竟「事不過三」。

投資人猜台積電這次低點在哪？最悲觀就500~470元，看融資餘額認不認錯和股利有沒有每季超過2.5元這兩件事。筆者幫大家回顧相關訊息，台積電去年每股賺19元，今年市場估25元， 明年喊30元，目標價不斷往上看到1000元，結果引來散戶大軍逼近95萬，這些散戶大軍這下被宰殺「被割韭菜了」。

目前台積電2度失守季線，市場開始出現一個聲音，要買英特爾還是台積電呢？投資人說呢？英特爾本益比13倍、台積電25倍，外資忙著火燒連環船式的下修台積電估值， IC半導體指數頭部都形成，股價似乎預言半導體未來主流股暫時缺席，前一篇專欄筆者挑明說漲到一些IC設計股淨值低於10元卻飆上50~60元，炒作，本益比都60~100倍了，顯示半導體漲到群魔亂舞，投資人真要認真選股，半導體火燒連環船，台積電以現在股價575元，還是該跳船嗎？當然，因為還有低點，等待535元左右買回，搶一波自律性反彈，賣，然後等再破底再買回，如此反覆操作，要超高的技術。

再來，航海王掛了嗎？該去大排長榮嗎？航運股還能不能上船？報載長榮貨輪意外擱淺，癱瘓蘇伊士運河交通，長榮要賠償天價？還是船東？長榮股價給了答案，股價創新高但指標沒跟上，身處風暴核心的長榮海運，股價跌了，又套了很多投資人，意謂航運股要放大假了，投資人賣了嗎？沒賣的人，要先有心理準備喔，不整理難再有下一波漲幅，長榮股價就是先行指標，散裝航運的台航這一波中線也於3月23日走到26元向後轉頭下來，兩天就跌至22.7元，表明資金跑掉了喔，跑去哪呢？水泥股的台泥、亞泥該投以關愛的眼神了，還有金融股姿態也相當明確。

畢竟資金沒有國界只往有利的方向跑，從舊的護國神山群台積電、聯發科、國巨、環球晶圓跑掉，這些頭部都已成型了，資金跑走，到哪裡呢？下一座護國神山，鴻家軍、廣家軍，鴻海和廣達的姿態相當高，有別於前面四座護國神山喔，飆股的故事會發生在哪裡呢？鴻家軍、廣家軍裡面找鐵定有。

還有一座護國神山鏡頭大立光，永遠的股王地位難以撼動，配出史上最多股息91.5元，絕對還有高點。選股選股還是選股，那斯達克指數自2月16日高點14175點進入中線波浪級數修正，還會破3月5日低點12387點，預估低點？端看12652點能否守住，筆者賭守不住機率大，若真料中，則低點破12000點大關，11980~11720點之間。言下之意，操作電子股真的要慎選個股才能突圍喔。

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)