一年一度的大港開唱27日在高雄駁二登場，現場湧入了上萬粉絲，氣氛嗨翻，但一名家長忍不住PO文抱怨，表示大港照常舉辦，自己女兒的音樂比賽卻公告「因疫情停辦」，讓他哭笑不得，直呼「有夠冤枉」，質疑雙重標準。

男網友在臉書《爆怨2公社》PO文「大港開唱照辦，學生的音樂比賽停辦…」，他說自己女兒班級苦練了許久，好不容易打敗了同區的學校，艱難進入全國總決賽，卻突遭主辦方通知「防疫優先」，停辦比賽，僅剩下個人賽照常舉行。

家長不滿表示，為何大港開唱照辦，人數少，台下只有評審的音樂比賽卻要因防疫停辦。(圖／爆怨2公社)

家長指出，女兒與班上同學練習許久的團體賽遭防疫為由取消，而女兒今年就要畢業，最後一次比賽就這樣被硬生生打斷。(圖／爆怨2公社)

原PO不滿表示，女兒今年就要畢業了，經過此事件，班上的家長也一致決定放棄讓兒女直升音樂班，改念普通科。原PO說，防疫考量他能理解，但相較於人數眾多的演唱會，為何可以照常舉行，停辦的反而是台下只有評審的音樂比賽，他們也到公共連署平台發起提案，希望比賽改為延期而非取消，但連署通過後依舊遭市府官員否決，確定終止，讓他忍不住大嘆「真的停的很冤枉…」。

不少網友紛紛安慰原PO，並大酸：「人家唱的是台灣價值怎麼可以停辦」、「大港裡面的都能投票，你女兒有投票權？」、「大港賺錢賺飽飽，音樂比賽哪能比」、「雙標黨的日常」、「學生沒票，結案」、「你要被歸類成中共同路人了」、「台下滿滿的台灣價值，不能得罪」、「拜託，覺青大型集會怎麼能動」；但也有綠粉反擊：「私人的升學和未來要扯到大港開唱？」、「性質又不一樣」、「那你自己辦啊，染疫自行負責」、「好了啦4%柯韓粉」、「一個是大家的活動，一個是妳女兒私人的事情，關我們什麼事？」、「個人賽又沒取消，叫妳女兒去參加個人的啊」、「又不是大港主辦停辦的，怪大港幹嘛」。

原PO也無奈補充說明，說自己要表達的是單純對於防疫標準的疑問，並非攻擊大港開唱這個活動，但卻有一堆政治魔人藉故攻擊他，非常傻眼。

(中時新聞網)