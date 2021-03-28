2018年8月，中南部大雨，不少水庫原地滿血復活，就連被認為「壽終正寢」的白河水庫也大復活，蓄水量來到109.4%。(圖／台灣水庫即時水情)

中南部面臨嚴峻的旱災，多座主要水庫已經見底，發出紅色警戒警報，經濟部也緊急宣布將在4月進入第一階段限水措施，而2年前一張圖片被翻出，也讓人直呼回不去了。

2018年8月，當時台灣受到熱帶性低氣壓影響，引入西南氣流，為南台灣帶來驚人的降雨，台南、高雄、屏東等地都傳出嚴重淹水災情，但也為水庫帶來豐沛水資源，幾座主要水庫大進補，德基水庫蓄水量上升到85.3%；日月潭水庫也達到95.5%；以及霧社水庫的81.6%、曾文水庫的95.2%。

中部主要水庫全發出紅色警戒，蓄水量皆在13%以下，其中德基更是僅剩6%。(圖／台灣水庫即時水情)

曾文水庫僅剩13.4%蓄水量，預估剩餘天數更只有14天。(圖／台灣水庫即時水情)

最讓人驚奇的是，其中一度被認為「壽終正寢」，多年來蓄水量皆為0%的白河水庫，更是原地滿血大復活，蓄水量來到了109.4%。

但隨著2020年沒有颱風來襲，降雨量異常低的情況下，這幾座水庫如今都發出紅色警戒，德基水庫如今剩下6%蓄水量，明德、鯉魚潭、霧社水庫分別為11.2%、11.8%與13.4%，曾文水庫也剩下13.4%，預測剩餘天數僅剩14天。

(中時新聞網)