學會與高我連結，喚醒內在覺知，你的靈性版本將從此升級！第五次元空間，充滿無條件的愛。你退除了所有的恐懼，讓慈悲主導所有情緒，對每件事情都有深切的感恩。

身邊有些朋友，對於靈性的學習，常抱著以「通靈」為目標，讓自己擁有預知未來的能力。在我的經驗中，這並不是壞事，但可能是一個誤解，或是讓現在的自己覺得那好像是遙不可及的事，而增加很多不必要的挫折感。

與其想著要如何透過「通靈」預知未來，讓自己趨吉避凶，不如先學習更實用、也更有效的方式，讓自己保持一顆擁有理智的好頭腦，但是可以讓自己的心來做決定，重新詮釋自己的人生劇本。

例如，當你明明很重視時間管理，卻莫名其妙地錯過一班高鐵，而延誤一個重要的行程，感到懊惱的同時，內心會不會有另一個聲音提醒你：「這是有意義的。」例如：你可能避開了一個扒手，或是在下一站將會碰到一個很有緣分的人？

或者，你是已經很習慣性地，對這些事情感到失望、厭煩？陷入自己是不是運氣很背的恐懼中？

無論你遭遇到什麼困境，都能以更友善對待自己的方式，去解讀那些發生在你身邊的事。

因為，所有的恐懼與憤怒，都是「小我」在作祟的反應，你的「高我」不會因為任何事情的發生，而改變「要愛自己」的初衷。

這次要跟你分享的《新時代覺活》這本書，提到：跟「高我」相對的，是「低我」。你的「低我」是被動的、消極的，而「高我」是主動的、積極的；你的「高我」能夠洞燭機先，而「低我」只能隨波逐流。

因此我們要練習與「高我」連結！所謂的「通靈」，比較正確、也有可能達成目標的解讀，應該是與「高我」連結，擴展你那顆充滿愛的心。你正在更深入地，與你更高的版本建立連結，喚醒你內在的覺知。

這也就是讓你從第三次元，進入第五次元，你的靈性版本將從此升級！你不是從「這裡」到「那裡」，而是當下就形成第五次元的振動。最明顯的差別是：第五次元的空間，充滿無條件的愛。你退除了所有的恐懼，讓慈悲主導所有情緒，對每件事情都有深切的感恩。

因此你要積極去做為一個樂於助人、充滿喜樂的人，並且把這件事，當成你會繼續堅持的目標及興趣。在幫助別人的過程中，記得你的所思、所見及所想，並請把它們記錄下來，要求你的內在指引，提示你：它們可能意味著什麼。

樂於助人 告別玻璃心

對別人表示友好，包括那些和你敵對、或不友善的人，當你願意主動改變，就有可能化解所有誤會。

沒有人可以真正侮辱你、傷害你，除非你自己願意照單全收。有時候，那些令你感到難堪的話，出自於你所愛的人、或你非常尊敬的人。你可以不同意他們的說法，但你可以允許他們、並鼓勵他們，說出他們內心真正的想法。

你或許希望他們是完美的，但表現接納他們的態度，卻是你最理想的回應。如果你覺得溝通真的很難，就一起來學習正向的語言，這可以幫助你與「高我」連結。

第五次元 有力量的話

使用可以幫助你的心智變成「非二元對立」的表達，讓你更容易進入第五次元。改變說話方式，就是最好的選擇。也是重要、而且必要的一個步驟，這意味著你是有意識地選擇，遠離批判及二元對立的想法。

例如，你用「我選擇」來取代「我不能」、「我不會」時，就會讓你自己、和正在聽你講話的人，認可你擁有真正的力量，相當於你正式宣布「我明白了、我可以選擇，或我擁有選擇權」一樣，這就是第五次元正式的表達方式

當你說：「人生是一場戰鬥！」這就是限制性的語言，因為這句話含有「不是輸；就是贏」的意思，還是停留在二元對立的觀點上；當你改用「人生是一冒險！」意思是充滿各種可能，而且你都欣然接受，這是就等同於你用語言，告別「業力」的輪迴。

我們正在走出黑暗與光明的輪迴，步入一個不再需要黑暗、才能得見光明的存在。戲劇性的塵世舞台已經結束了，你可以在清白無垢的石板上，自由創作你所選擇的風景。

問對問題 與高我連結

試著學習，不再用二元對立的模式去提出問題。例如，放棄以下問句的句型：「為什麼會發生？」「是誰做的？」「什麼時候發生的？」而是改用比較開放式的句型，像孩童般好奇地問：「哇，這是怎麼一回事啊？」

因為所有關於「誰？何時？何地？為什麼？」的問題，只會讓你陷在二元對立的狀態之下。這些問題所蒐集到的訊息，只是在區隔、並限縮你的答案，然後用你的小我去解讀你的答案。只有開放性的問題，比如「什麼事？」或「我想知道⋯⋯」，才能讓你獲得更完整的訊息。

你要把自己抽離出來，不要妄下斷語、不要進行批判。當你開始注意自己提出問題的方式之後，會發現更多訊息正等著進入你的意識。這將幫助你了解所有己必須知道的事，然後就能一直維持在第五次元的狀態。你的心將因此而可以輕易、從容、優雅地接通你的「高我」。

以上跟你分享的是，由三采文化出版《新時代覺活》，我所為你摘要的重點。邀請你上《時報周刊》臉書留下意見，和我分享：你是不是對接通「高我」，更有概念、也夠有信心了？請你留言跟大家一起討論喔。

《新時代覺活》書封（圖／三采文化出版提供）

《新時代覺活》

本書主張：人類正從第三次元邁向第五次元，在過渡期中學習有意識地升級，不再受困於好與壞的對立想法。未來不再是線性的單向思考，而是更寬闊的視野及更多元的機會。

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吳若權的幸福書房：https://www.youtube.com/channel/UCgx3BZdsZi_BlT-Ub6R58eg

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(中時新聞網)