前馬刺主將艾卓吉(LaMarcus Aldridge)加盟布魯克林籃網了！艾卓吉兩日前與馬刺達成共識，放棄部分薪水讓球團買斷，出外尋求自己的爭冠機會。外界看好他會加盟邁阿密熱火，ESPN「沃神」28日報導艾卓吉將在今年剩餘的球季效力籃網，看來籃網有決心非奪冠不可。

艾卓吉過去6季效力馬刺，曾是球隊非常倚重的人物，但他畢竟35歲了，上季開始戰力下滑。早年他效力拓荒者9個球季，來到馬刺之後不巧碰到西區勇士王朝崛起，至今一冠未得，不如趁還有戰力的時候抱團爭冠。本季場均13.7分、4.5籃板，身為內線球員仍有36%三分球命中率。

籃網已經買了前灌籃王葛瑞芬(Blake Griffin)，他目前擔任替補打4號位置(大前鋒)，艾卓吉可以打4或5號(中鋒)。雖然葛瑞芬才32歲，反而是艾卓吉的狀態保持得更好。

葛瑞芬加盟3場比賽以來皆是替補上陣，最多打到20分鐘，他沒有做為主力但能夠強化前場的深度。除了艾卓吉，籃網陣中還有前籃板王狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)，以及3巨頭的小前鋒杜蘭特(Kevin Durant, 目前受傷)、得分後衛哈登(James Harden)、控球後衛厄文(Kyrie Irving, 目前請假)，籃網從1號到5號位置都塞得滿滿的。

如果進入季後賽能夠全員保持健康，大概沒有球隊可以撼動籃網，美媒CBS體育估算籃網有19.7%奪冠率、35.5%的東區冠軍機率，艾卓吉加盟之後提升為24.7%奪冠率、40.8%東區冠軍機率。

(中時新聞網)