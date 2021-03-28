長榮貨輪「長賜號」卡蘇伊士運河第5天終於動了，根據先前在船首孤單開挖淤泥的怪手司機的推特發文，他於當地時間27日深夜指出，長賜輪小幅移動17公尺，拖船們興奮到鳴笛慶祝。
長榮「長賜輪」23日卡蘇伊士運河以來，在各界努力挖除泥沙、拖船後，長賜輪於當地時間27日深夜終於有大幅步進展，根據怪手司機的推文：「這艘船終於動了！！雖然只有17公尺，但是個好兆頭，拖船們都在歡欣鼓舞地鳴笛。」
根據他附上的45秒影片，畫面也顯示現場響起此起彼落的鳴笛聲。
怪手司機後續又發布推文指出，現場風勢很大，海水也漲潮，指出當地官員相當有自信在接下來2個小時內讓長賜輪脫淺。
雖然當地間已經深夜，不過怪手司機表示，清淤、拖船、開挖等工作仍將徹夜進行，而且目前進展順利。
另據英國報紙《The i》報導，長賜輪據報向北移動了17公尺。
（持續更新）
(中時新聞網)
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