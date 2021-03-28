64歲資深藝人澎恰恰去年召開記者會，透露因拍電影欠下高達2.4億的債務，即便賣房仍無力償還，宣布正式破產。為了趕緊還清欠債，他除了狂接工作、擺攤賣春聯、創立新品牌銷售寶特袋，更加入直銷電商平台賺錢，對此業務執行長王世均看準澎恰恰的潛力，除了幫忙規劃新的代言工作，也自信放話：「「2.4億真的不多，2、3年內還完不是誇大的事。」

王世均昨（27日）和前妻洪曉蕾共同出席保養品記者會，提到澎恰恰的債務問題，他拿自己曾經做生意失敗、欠債3億的經驗，向澎恰恰分享還債的祕訣：「不要跟A借錢還給B，你要利用A的資源賺錢還債，借東還西還是惡性循環，面對債務一件一件處理，我們都是這樣走過來。」王世均表示澎恰恰社會觀感佳，已經算很幸運了，自嘲：「不像我，出去不被吐口水就不錯了，我都可以，你有什麼不可以？」

王世均預估澎恰恰2、3年內就能搞定債務。右為他的前妻洪曉蕾。（圖／中時資料照）

澎恰恰今年春節期間到高雄擺攤賣春聯，王世均一起陪伴南下，透露他有一陣子情緒很憂鬱，為了激勵澎恰恰，王世均提出一針見血的建議：「澎哥最大問題是把自己喜歡的東西，當作人家會花錢，《鐵獅玉玲瓏》電視就看得到，誰要進戲院？」至於澎恰恰手上主持的節目停掉2個、被爆酬勞蒸發2千萬，王世均則認為不必太擔心，表示澎恰恰如果再開新節目就能賺進2、3千萬元，要在2、3年內繳清2.4億債務不是問題。

(中時新聞網)