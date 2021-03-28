蔡政府能源政策目標為「2025非核家園」，其中核電將在2025前全數歸零，今(28)晨核四最後120束燃料棒已悄悄運出，核四公投領銜人黃士修表示，續用核電已是全民共識，民進黨政府不顧民意加速運出燃料棒，部分媒體也配合製造「重啟無望」的現象，是在抹殺人民公投決定國家未來的選擇。

黃士修表示，核四最後一批燃料棒凌晨運至港區送美國，但燃料即使外運，也完全不影響核四重啟，因為核燃料製造只需要18個月時間，只是民進黨的短視政策，造成全民要付更高的代價。

美國大量核電機組延役至60年，甚至有機組著手申請延役至80年，從未有燃料棒斷供問題。況且核四為新型ABWR反應爐，在美國與日本皆有運轉中的同型機組，核四燃料棒被送往美國保存，隨時可運回或購買新的燃料棒。

「汽油被抽走了，不代表整台車就要報廢，只要把汽油加回來，或是買新的汽油即可，這是基本常識。」

黃士修指出，核四廠第一批1744束燃料是建廠合約的一部分，當時總價約82億元，2018年台電公司倒貼28億元，把燃料分成9批陸續運往美國原廠回收，該公司估計可以回收的鈾料價值約32億元，但是這一來一往等於損失78億元，卻由全民買單。

即使當年以核養綠公投通過後，續用核電已是全民共識，民進黨政府仍不顧民意加速運出燃料棒，然而核四全部燃料棒可以發電500億度，相當於提供全台灣每個人2200度用電，同時還可以減碳4000萬噸；以平均電價每度2.5元來算，至少是1250億元的產值，若以再生能源躉購均價每度5元計算，更是省下2500億元替代成本。

黃士修說，民進黨為了打壓今年8月28日的核四公投，一再謊稱核四燃料棒送出是根據立法院決議，然而立法院從未有此紀錄，每批燃料棒送出時，政府不斷製造假新聞帶風向謊稱重啟無望，完全是在抹殺人民對國家未來做出選擇的機會。

(中時 )