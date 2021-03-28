清明4天連假天氣出爐，氣象專家吳德榮表示，清明連假頭2天（4/2、4/3）全台多雲時晴，連假第3天（4/4）有微弱鋒面掠過，北海岸、北部山區、東半部有局部短暫雨，北台灣天氣轉涼，高溫從32度降至25度，連假最後一天（4/5）全台又恢復晴朗穩定的天氣。提醒未來10天西半部幾無降雨，桃園以南水庫只出不進，缺水壓力增大。

今天全台天氣溫暖舒適，夜晚清晨西半部澎金馬留意局部霧，吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄說道，這周西半部幾無降雨，桃園以南水庫只出不進，缺水壓力與日俱增。明天至周四(4月1日)高壓迴流影響，全台多雲時晴、天氣穩定，山區午後有雲層發展，但雲層高度受到穩定大氣壓制，僅東部山區偶有零星飄雨的機率。

溫度方面，今、明兩天，白天微熱早晚涼，北部氣溫17至31度，中部19至33度，南部19至34度，東部17至31度，西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳。周二至四(3/30～4/1)氣溫再升，白天暖如夏天，全台高溫皆在32度以上，南部局部地區更高達35度。

左圖為4月4日清明節當天微弱鋒面掠過(黑線)，迎風面有雨。同時500百帕高空圖(右圖)顯示，高空槽(紅線)偏弱且偏北，代表其結構為大氣底層的微弱鋒面。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」)

周五開始到下周一(4/2～4/5)就是4天清明連假，吳德榮表示，連假頭2天（4/2、4/3）台灣仍受高壓迴流影響，全台多雲時晴，午後山區、東半部偶有零星短暫降雨；白天氣溫28至30度、早晚略偏涼。西半部及外島易有霧，中南部空品不佳。

第3天（4/4）有微弱鋒面掠過，影響限於迎風面，北海岸、北部山區、東半部有局部短暫雨，北部平地及中南部則無降雨，這波雨對桃園以南缺水無貢獻；溫度方面，北台灣雲量增多，高溫僅25度，天氣明顯轉涼，其他地區氣溫略降、變化較小。連假最後一天（4/5）全台恢復多雲時晴，氣溫漸升、東半部仍有局部短暫雨機率。

(中時新聞網)