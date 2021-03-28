好市多販售的科克蘭鮮乳份量大又價格實惠，甚受消費者歡迎。（圖／翻攝自好市多官網）

窮大學生省錢過日子，美式大賣場成為最佳選擇！一位女大生說，每天想方設法省錢，而最好的辦法就跟同學去逛好市多。她在網路平台分享CP值超高愛買5好物，從包辦三餐到追劇小零嘴全可搞定，這份必買清單一曝光，有網友直喊，「天啊！全宿轟動！下次來買！」

原PO在Dcard發文說，自己目前還是窮鬼大學生，常常為了省錢絞盡腦汁，而其中一個妙計就是到好市多，跟同學一起買買買，她透露，因為大家分攤真的比較便宜，她提到，柯克蘭牛奶、貝果、烏龜餅乾、烤肉醬及披薩5商品超實惠，問大家有沒有跟她們一樣？其中烏龜餅乾得到最多票認同，都認為它是神餅乾，真的太好吃了。

好市多牛奶

牛奶是每次必拿之物，CP值超高、超划算，拿來煮白醬或煮牛奶火鍋也很適合。

好市多自製烘焙的貝果一個平均10幾元，除了原味之外，還有巧克力、起士、藍莓等口味。（達志影像/shutterstock)

早八好選擇貝果

平均一個10幾元的貝果，除了原味之外，還有巧克力、起士、藍莓。她說， 早上烤一下就可以馬上帶著去上課了。

追劇夥伴烏龜餅乾

這款神餅乾薄脆的口感搭配甜鹹玉米濃湯超涮嘴，完全讓人的手嘴都停不下來。

熟食區披薩都是現烤出爐，一盒眾人分食就可以吃超飽。（達志影像/shutterstock)

萬能烤肉醬

這一罐是被某人燒到才買的，它真的是百搭，煮泡麵、沾醬到各種料理都超美味。

比臉大披薩

熟食區披薩都是現烤出爐，通常都直接買一盒，花少少300元就可以吃超飽。

(中時新聞網)