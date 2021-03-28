台中1名人妻在因開店資金需求，私下向1名男性友人借了70萬，並約定好每月還1萬，沒想到某日對方突然要求還清，她做不到就遭對方拖去摩鐵性侵「當作還利息」，自此3年內共遭對方性侵93次，她最後崩潰告知丈夫提告；法院最後判男子侵害配偶權，須賠償丈夫10萬元。

判決書指出，小芳2008年以開店為由，向自稱土地代書的男子借款100萬，僅拿到70萬後，約定以每月利息5千元、每月付1萬元還款，但她說同年8月某日遭對方突然要求還錢，當下無法馬上拿錢後，就遭對方拖去摩鐵性侵，此後3年內遭性侵次數高達93次，當時提告檢方不起訴處分，連法院也駁回再議。

小芳說，男子之後仍持續強迫性交，甚至偷拍性愛影片，威脅要到小芳的孩子學校張貼海報等，讓小芳最後崩潰告告知丈夫，決定再次提告。男子在法庭上坦承2人有發生性關係，原本1、2個月發生1次，後來頻率減少，但全無強迫對方，而且當時還是小芳丈夫以土地設定抵押權140萬元向他借款，因此認為小芳丈夫知道此事。

法官審理時也發現，每次男子和小芳到摩鐵時，都是由小芳開車，由此判斷2人屬合意性交、無威脅，最後認定男子侵害小芳丈夫的配偶權，需賠償10萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)