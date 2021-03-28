網紅台北市議員邱威傑（呱吉），日前透過YouTube頻道直播「一日雙塔」，獲得超過50萬元斗內金額，占頻道成立以來斗內總收益的56%；而他另一個人頻道，斗內總收益也有64萬多元。不過，根據監察院資料顯示，邱威傑政治獻金專戶，涉嫌未申報YouTube的收益。對此，邱威傑表示，「就算我想登記、監察院也不會同意」，所以都將斗內收益捐出，並呼籲能有完整與長期性的獻金管理。

今年1月底，邱威傑挑戰從富貴角燈塔騎單車到鵝鑾鼻燈塔，並透過「上班不要看」頻道直播。據《鏡週刊》報導，當天共有3段影片、獲得52萬多元斗內。此外，他還有個人頻道「呱吉」，斗內總收益達64萬多元。

周刊調查發現，2018年8月至11月24日，邱威傑競選議員期間，共有13支影片開放斗內，獲益超過4萬元，但根據監察院官網資料顯示，他的政治獻金專戶2018年8月28日成立，首筆政治獻金申報是在9月3日，僅有1筆，再來則是10月3日，涉嫌未申報斗內收益。

台北市議員邱威傑。（圖／摘自呱吉臉書）

對此，邱威傑26日透過臉書回應，針對周刊認為政治獻金有漏洞，無法規範網路直播斗內的問題，他表示「這是個很好的問題」，且自己在2018年登記參選時就發現這個現象。

邱威傑指出，依照台灣法律，要登記任何一筆資金為政治獻金，要有對方的身分證明，如果對方不是台灣人或未成年，款項還得退回，而網路斗內連收據都開不了，就算他想登記，監察院也不會同意，只好在直播裡聲明，所有斗內都捐給公益單位。

若想收受政治獻金，邱威傑說，做直播可以說是最不划算的方式，除了要生產內容外，平台還會抽成，觀眾斗內100元，頻道收到的只剩60元，且費用是進到公司帳戶，公司有所得還要再繳一次稅，所以如果真的想收政治獻金，有太多方式比直播斗內更有用。

邱威傑也提到，競選經費一直都是他關注的問題，競選議員時就希望儘可能減少選舉花費，台北市當選議員的平均經費是660萬，自己花費不到150萬，選後也提案管制競選廣告物、提供公設看板，目的就是希望減少競選的花費。因此，他非常樂見媒體願意提起這個議題，不是網路斗內而已，而是完整與長期性的獻金管理。

今天鏡週刊報導一則新聞，認為現行的政治獻金法有漏洞，無法規範網路直播斗內的問題。 這是個很好的問題，我在2018年登記參選的第一次直播後就發現這個現象。依照台灣法律，你要登記任何一筆匯入資金為政治獻金，你得要有對方的身分證明，如果對方不是... 由呱吉發佈於 2021年3月26日 星期五

(中時新聞網)