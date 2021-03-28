百萬YouTuber愛莉莎莎因拍攝肝膽排石法影片掀風波，遭台大兒科醫師「蒼藍鴿」打臉，雖然緊急下架影片，仍被網友出征罵翻、形象受損。消失一個多月後，愛莉莎莎再度發布第二支新影片，透露事情爆發後整整兩周沒有收入，連出門吃飯或找朋友都沒有勇氣，為了調適心情，神隱期間連續做了4個義工，並公開捐錢的名單。

愛莉莎莎爆發爭議後，事隔1個月首PO爬山懺悔影片，隔兩周再拍「如何面對生涯中最低潮的一個月？」於26日露出，她坦言當時上傳反擊台大醫師「蒼藍鴿」的影片後，第一次看到那麼大量的負評，知道自己真的完蛋了，充滿懊悔的她每天早上都不想起床、不習慣看到親朋好友和粉絲的關心；2月12日發布反擊影片後，愛莉莎莎整整兩個禮拜都沒有工作，直接被取消光光，收入從原本滿意的數字，瞬間下滑歸零，就連出門吃飯或找朋友都沒有勇氣，覺得被認出來有一點丟臉的感覺，也不想害到任何朋友一起挨罵。

為了趕緊走出陰霾，愛莉莎莎先把頭髮剪短、換了一個新髮型，再花整整一個禮拜做4個義工，這是她認為最好的方法，不但不會連累朋友，又可以對社會有貢獻，愛莉莎莎先買鳳梨送街友、到八里保育場來照顧流浪犬，接著參加淨灘活動，最後來到張媽媽流浪犬之家繼續幫忙。

藉由義工服務，愛莉莎莎深深體會到「原來世界上有這麼多善良的人」，完全肯定做義工是恢復心情的最好方法，做完的心情也會很感動，推薦網友們可以發揮愛心參與看看，最後向關心她的粉絲們喊話：「我已經恢復了，可以繼續快樂的來面對這個世界了」，並在IG限時動態公開捐款單位及金額，總共自掏腰包約6萬3千元，她也歡迎有疑慮的網友到這些單位查證是否屬實。

如何面對生涯中最低潮的一個月...？｜愛莉莎莎Alisasa

(中時新聞網)