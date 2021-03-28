Horford plans to remain w/ OKC teammates and train at the team’s facility. After season, Horford will have 2 years, $53M left on deal and Sam Presti has pledged to work w/ Horford and his agent Jason Glushon on finding a destination that fits better with this stage of his career. https://t.co/TjNoJ4w2zE — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 27, 2021

雷霆擺爛方式真的越來越多元！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基28日爆料，為了能讓年輕球員擁有更多上場機會，雷霆確定不再讓5屆全明星中鋒荷福德繼續上場，代表他在本季剩餘28場例行賽都不打了，將會等到今年夏天才把他送走。

「我很清楚身為一名年輕且具天賦的球員當前感受，」荷福德發布聲明稿表示，「來到球季這個階段，我很明白能夠上場打足夠的時間，對他們的生涯與發展將會帶來多大的幫助。」明眼人都可看出，他說的就是雷霆21歲中鋒摩西斯布朗。

荷福德去年夏天遭到七六人交易到雷霆，本季替雷霆打了28場，平均拿下14.2分、6.7籃板及3.4助攻，且在雷霆這支年輕球隊扮演老大哥角色，可惜隨著雷霆主力後衛亞歷山大最近遭遇足底肌膜炎缺陣，加速了荷福德淡出陣容的結果。

只是既然都已經宣布分道揚鑣了，雷霆竟不考慮買斷荷福德，讓他可以提前找尋新東家的主因，仍是他還有兩年5350萬美元合約在身，雷霆當然不想浪費錢把他買斷，就乾脆讓他剩下球季都留球隊養傷，直到今年夏天再來考慮怎麼處理他！

(中時 )