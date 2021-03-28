新北市汐止區昨（27日）一名地方大嬸開車時，大喇喇的在派出所旁直接逆向違停，絲毫沒將警察放在眼裡。員警上前要求她拿出證件，準備開罰單，她竟嗆：「老娘錢很多，就是要讓你開到爽！」

（圖／翻攝汐止集團臉書）

一名網友拍下穿著黑色緊身衣和紗裙的大嬸與警方對嗆過程，只見她面對前來開單的員警，直接回：「你開啊！」還聲稱自己患有老人癡呆，不僅口氣很差，態度也相當囂張。員警被激怒後也大聲吼回去，罵到破音：「妳現在是怎樣？派出所旁邊內！妳大聲什麼？」大嬸還回：「你也沒有比我小聲啊！」

雙方你來我往、互不相讓，直接在大街上吵了起來，讓路過民眾紛紛駐足圍觀，最後大嬸回：「「老娘錢很多，就是要讓你開到爽！」然後不甩員警，直接將車子開走。

（圖／翻攝汐止集團臉書）

拍下影片PO網的網友表示，事發地點是汐止中興路社后派出所旁的水果店，仔細看地圖，兩處中間只有一條小巷子，步行幾秒鐘的距離，大嬸也敢違停，真的是完全不鳥公權力的行為。派出所員警對此表示，已舉發大嬸違停，且依《道路交通管理處罰條例》60條1項2款規定舉發不服警察指揮及稽查。

事發水果店就在社后派出所隔壁。（圖／Google Map）

網友看後紛紛表示「把她辦到底」、「路那麼小，妳還逆向停車」、「派出所就在旁邊，是在挑戰什麼嗎」、「今天下午經過有看到，還為了閃她嚇一跳」、「人不要臉，天下無敵」、「刁民太多了」、「看完後想起最近有一部金剛大戰哥斯拉」、「三要件居然都符合了，TOYOTA、女人、老人」、「整個汐止都是我的停車場」。

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(中時新聞網)