紐約洋基宣布一壘手渥特(Luke Voit)將要接受膝蓋手術，修復他的半月板撕裂傷。4月2日就要打開幕戰，總教練預估渥特最快在6月前回歸。渥特去年有爆發性的成長，在縮水球季勇奪美聯全壘打王(22轟)，還獲得MVP選票，他已滿30歲邁入大聯盟生涯第5季，先前就已有膝蓋痠痛的困擾，這次是在前日的核磁共振檢查被發現。

這給予資深球員布魯斯(Jay Bruce)一個大好機會，布魯斯與洋基簽有附帶春訓的小聯盟合約，合約中載明，他有權要求洋基決定是否把他排入開季40人名單，如果不讓他上大聯盟就必須放他自由。原本洋基不願意留下他，不料渥特28日被發現要開刀，布魯斯趁這個機會迫洋基就範，球團只好掏出135萬美元把他放入開季名單。

布魯斯是前紅人隊名將，闖蕩大聯盟13年，開季將滿34歲，主要守備外野位置。本來洋基外野的人多，布魯斯仍相信他有機會擠進去。結果是一壘出現空缺，布魯斯生涯只守備過一壘位置54場，沒想到這時派上用場了。「這就是我來這裡的原因，我好興奮啊。我還有很多東西要學，但我應該能守好一壘。」他春訓起初很順利，後來打擊率一路下滑到0.194。

隊友「法官」賈吉(Aaron Judge)：「渥特是球隊的重要人物，打線中段的主炮。他是話很多、能夠激勵大家的人。失去他會讓我們很辛苦。我知道布魯斯能夠幫上忙的。」

(中時新聞網)