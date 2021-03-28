【愛傳媒陳朝平專欄】多家國際品牌，包括H&M、Nike、NB、CK、Adidas、CONVERSE、Burberry、Tommy Hilfiger以及優衣庫為響應瑞士良好棉花發展協會（BCI）對勞動人權的「盡職調查」聲明，而拒用新疆棉。

BCI所謂勞動人權，劍指新疆的少數民族維吾爾在種植和採收棉花過程，勞動人權未受到合理保障。

維吾爾人真要依賴種植和採收棉花為業，那麼，BCI聯手各家精品名牌抵制新疆棉，豈不是斷了維吾爾人的生計？維吾爾人的基本生存權都成問題了，又如何保障他們的人權？

幸好，新疆優質棉產業鏈基本上和維吾爾人沒啥關係。名牌抵制，只換來了中國消費者的敵愾同仇，展開反抵制運動！看來，這些精品名牌，得不償失！

轉向印度買棉？可別忘了，印度種姓制度下，種棉採棉的勞工極有可能來自最低階的首陀羅、甚至是賤民，他們肯定是飽受剝削的低薪階級。不知像瑞典、德國這樣講求人道主義的國家，要不要也抵制一番？

那就轉向埃及買棉吧！可是，埃及的民主人權紀錄也很糟糕呢！2011年阿拉伯之春運動爆發時，埃及當局和軍方也曾血腥鎮壓過民主人士！還有西方媒體的女記者遭到集體強暴呢！BCI要不要抵制一番啊？

好吧！就算這些名牌服飾公司裝瞎裝聾，改向印度、埃及採購棉花，品質好壞姑且不說，失去的消費市場要如何補回？BCI補貼？還是歐盟和美國祭出免稅大補帖？

或者，美國政府重啟南方棉花產業，以工代賑，組織黑人大軍重操南北戰爭時期的舊業？（絕無歧視黑人朋友之意，不過，寫著寫著，腦海裡自動出現電影「亂世佳人」、「錦繡大地」裡頭，南方莊園黑人奴僕採棉花的影像！）

大國崛起的中國，早已進入衣食足的年代，對金字塔頂端的中國消費者而言，國外的精品服飾充斥衣櫃，湊個熱鬧，抵制個三、兩年不買，絲毫不是問題！

對絕大多數消費者而言，國內的服裝飾品也夠體面了，國外品牌服裝對他們而言根本不是甚麼剛性需求，不買，沒差！

對中國的棉花消費廠商和企業而言，老外不買新疆棉，咱自個兒消耗也是piece of cake!誰說咱中國人不該使用自家生產的優質棉？

何況，此時此刻，奮勇向前表現出愛國情操，黨國嘉獎不也在預料之中嗎？（就像民進黨大啖自由鳳梨、大手筆補貼收購鳳梨，對嗎？）

中國人三年不買那些抵制新疆棉的國際品牌，毫無問題！但是，丟了中國市場，有多少國際品牌會倒地不起？又有多少精品服飾就此香消玉殞呢？到那時，一路哭的，是誰？勞動人權受損的，又是誰？

BCI聯手國際品牌抵制新疆棉，套句蘇貞昌講的話：還真是不知輕重呢！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)